У Словенији откривена огромна илегална творница, полиција у шоку: "Нису знали је ли дан или ноћ"

Аутор:АТВ редакција
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У највећој илегалној фабрици фалсификованих цигарета икада откривеној у Словенији, у понедјељак, 19. октобра, заплијењене су 44 тоне дувана и 28 тона цигарета.
Финансијска управа Словеније процјењује вриједност заплијењене робе на готово 10 милиона евра (20 милиона КМ).
У индустријској хали без прозора, површине око 2.500 квадратних метара, пронађена су 33 држављанина Парагваја којима су, према наводима словеначких власти, одузети пасоши и комуникациони уређаји, а било им је забрањено и кретање на отвореном. Радили су у изузетно тешким условима, пише словеначки портал 24ур.
Хала се налази у некадашњем комплексу Нафте Лендава, а у њој су пронађене машине за обраду дувана и уређај за производњу цигарета.
Ријеч је о илегалном погону који је, према писању Дела, имао двије производне линије, од којих је свака вриједила између 300.000 евра (600.000 КМ) и 500.000 евра (милион КМ). Заједно су могле произвести до пет милиона цигарета дневно.
Душан Печник из словеначке Финансијске управе објаснио је да је ријеч о савременом и потпуно опремљеном производном погону. Уређаји су омогућавали непрекидну производњу цигарета, које су потом могле бити паковане и продаване.
Услови у којима су живјели радници пронађени у погону, према писању тамошњих медија, били су ужасни. С обзиром на то да хала није имала прозоре, радници нису могли знати да ли је напољу дан или ноћ, преноси 24ур.
У истом простору су радили и спавали, а дневну свјетлост нису видјели око четири седмице.
Полиција сумња и на трговину људима. Након откривања фабрике, радници су привремено смјештени у азилске центре, док су неки од осумњичених већ приведени истражном судији.
До открића илегалне фабрике дошло је 13. октобра, када су службеници Финансијске управе током контроле у сјевероисточном дијелу Словеније зауставили сумњиви камион недалеко од индустријске хале.
У возилу је превожен илегални дуван, што је истражитеље довело до производног погона у комплексу некадашње Нафте Лендава.
Необично велики број камиона који су долазили у комплекс примијетили су и локални становници. Они тврде да су возила углавном пристизала у вечерњим часовима.
У комплексу су се налазили и радници обезбјеђења, а простор је био покривен надзорним камерама.
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