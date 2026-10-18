Сплитска полиција тражи девет припадника Торциде, објавили њихове фотографије

Аутор:АТВ редакција
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Сплитска полиција објавила је фотографије девет припадника навијачке групе Торцида, који се сумњиче за јавно подстицање мржње током кортеа у Сплиту уочи утакмице Хајдука и Ајакса.
Они се, како наводе из Министарства унутрашњих послова, сумњиче да су на подручју Сплита у периоду од 16.00 до 18.15 часова починили кривично дјело „Јавно подстицање на насиље и мржњу“.
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„На фотографијама се налазе особе за које се основано сумња да су повезане са почињењем наведеног кривичног дјела. Позивамо грађане који имају информације о томе гдје се наведене особе налазе да о томе обавијесте полицију позивом на број 192 или путем имејл адресе splitsko-dalmatinska@policija.hr“, саопштено је.
Како је саопштила сплитска полиција, кривичне пријаве поднесене су укупно против 14 особа због сумње да су током навијачке поворке уочи утакмице Хајдука и Ајакса јавно подстицале на насиље и мржњу. За свих 14 судија истраге Жупанијског суда у Сплиту одредио је притвор. Пет особа које су биле доступне полицији већ је спроведено у затвор, док ће преосталих девет бити спроведено када буду пронађене.
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Полиција је најавила да ће данас због истог кривичног дјела поднијети пријаве против још шест особа. Једна од њих је ухапшена, а полиција наставља да прегледа снимке како би идентификовала и друге учеснике.
Хрватски министар унутрашњих послова Давор Божиновић рекао је да је 11 од 14 пријављених навијача раније било пријављено за укупно 94 кривична дјела и 273 прекршаја. Према његовим ријечима, пресуђено је само у пет случајева: три казне су условне, једна је новчана, а само једном је изречена затворска казна од 11 мјесеци.
Кортео Торциде пратили су повици „Газите Јевреје“ и „Устај, Адолфе“, а навијачи су на крову аутомобила носили ковчег са обиљежјем Ајакса, који су уништили приликом доласка на Пољуд. Ноћ прије утакмице у Сплиту је ухапшено 57 особа након напада на навијаче Ајакса.
Хрватски премијер Андреј Пленковић догађаје у Сплиту назвао је великом срамотом, а кортео су осудили и Влада, градоначелник Сплита и више политичких странака.
Хајдук је утакмицу против Ајакса добио резултатом 2:1.
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