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Бурна ноћ: Бацили сузавац у локал, повријеђено 38 особа

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18.10.2026 13:59

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Бурна ноћ: Бацили сузавац у локал, повријеђено 38 особа
Фото: Envato/travelarium

Једна особа тешко је повријеђена, а њих 37 задобило је лакше тјелесне повреде након што су непознате особе ноћас у објекту ВИП у тешањском насељу Росуље бациле средство за које се сумња да је сузавац.

Како је за Кликс.ба рекла портпаролка Министарства унутрашњих послова Зеничко-добојског кантона Лејла Екиновић, дежурна служба Полицијске станице Тешањ у недјељу, 18. октобра, у 00.10 часова телефоном је обавијештена да је у унутрашњости објекта, у којем се у том тренутку налазило више особа, бачено средство налик сузавцу.

Полицијски службеници одмах су изашли на лице мјеста, евакуисали присутне и пружили им помоћ. Више особа затражило је медицинску помоћ.

Обављен је увиђај, а о свему је обавијештен тужилац.

Службеници Полицијске станице Тешањ настављају активности на расвјетљавању и документовању кривичног дјела изазивање опште опасности.

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Тагови :

Сузавац

Тешањ

Полиција

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