Ову навику избјегавајте док је мотор аутомобила хладан: Првих неколико минута је веома важно

Аутор:АТВ редакција
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То што је аутомобил спреман да крене не значи да је спреман и за пун гас. Један детаљ на инструмент-табли притом може да завара возаче.
Јутарњи полазак често изгледа исто: покретање мотора, везивање појаса и укључивање у саобраћај. Код већине савремених аутомобила нема потребе за вишеминутним чекањем на паркингу, али начин на који возите одмах након кретања заслужује пажњу. Хладан мотор не треба нагло оптерећивати, чак ни када ради мирно и без проблема прима гас.
На ту навику упозорава шпански механичар Хесус Аљоса, који на друштвеним мрежама дијели савјете о одржавању аутомобила. Говорећи о поступцима које избјегава за воланом, издвојио је снажно убрзавање непосредно након покретања мотора. Његова препорука је да се првих осам до десет минута вози одмјереније, без наглог додавања гаса и непотребно високих обртаја.
Послије вишечасовног стајања мотор и уље се хладе, нарочито када аутомобил проведе ноћ напољу. Покретањем мотора уљна пумпа успоставља притисак и покреће циркулацију уља, али то не значи да су сви дијелови одмах достигли услове за веће оптерећење.
Моторно уље обезбјеђује подмазивање и на ниским температурама, под условом да одговара спецификацији возила. Ипак, током загријавања мијењају се његова вискозност и температура, док се метални дијелови мотора постепено шире. Због тога нагло убрзавање и велико оптерећење непосредно након поласка могу да допринесу њиховом трошењу.
Једно снажније притискање папучице гаса не значи да ће мотор одмах отказати. Већи проблем представља навика да се хладан мотор редовно форсира, посебно ако се истовремено занемарују сервиси или користи неодговарајуће уље.
Возачи често претпостављају да је мотор потпуно загријан чим се казаљка температуре помјери у уобичајени положај. Међутим, на већини аутомобила она показује температуру расхладне течности, а не моторног уља.
Расхладна течност може да достигне своју уобичајену температуру прије уља. Због тога положај казаљке не треба схватити као сигуран знак да је тренутак за снажно убрзавање. Аутомобили са засебним приказом температуре уља пружају јаснију слику, док је код осталих разумно наставити умјереном вожњом и након што се показивач стабилизује.
Аљосин савјет о првих осам до десет минута треба посматрати као оквирну препоруку. Вријеме загријавања зависи од спољне температуре, конструкције мотора, трасе и услова вожње, па током веома хладних дана може бити потребно више времена.
Дуго чекање да се аутомобил загрије док ради у празном ходу код већине модерних возила није потребно. Упутства произвођача, попут Фордовог, препоручују да се мотор не загријава дуготрајним радом у мјесту, уз избјегавање високих обртаја, пуног гаса и великог оптерећења док је хладан.
Након покретања и кратког времена потребног за стабилизацију рада, можете кренути мирније, у складу са упутством за свој аутомобил. Тако се постепено загријавају и друге компоненте погонског склопа, а гориво се не троши на непотребно стајање са укљученим мотором. Посебне препоруке произвођача имају предност, нарочито при екстремно ниским температурама.
Умјерена вожња не подразумијева да по сваку цијену останете у високом степену преноса и на најмањем могућем броју обртаја. Снажно притискање гаса у таквим условима такође може да представља велико оптерећење, посебно код мотора са турбопуњачем.
Боље је изабрати одговарајући степен преноса и убрзавати постепено, без форсирања. Турбопуњач се окреће великом брзином, а његови лежајеви зависе од правилног подмазивања, због чега су одговарајуће уље и редовно одржавање посебно важни.
Мирнији почетак вожње може да допринесе дуговјечности мотора, али није једини услов његове поузданости. Подједнако су важни сервисни интервали, квалитет и прописана спецификација уља, као и опште стање аутомобила. Првих неколико минута зато возите равномјерно, мијењајте брзине према условима на путу и са снажнијим убрзавањем сачекајте да се мотор загрије.
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