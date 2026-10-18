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Дуге колоне на излазу из БиХ

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18.10.2026 14:27

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Гранични прелаз Павловића мост
Фото: AMSRS

На граничним прелазима Велика Кладуша, Градишка, Градина, Козарска Дубица, Нови Град, Костајница, Брод, Орашје и Изачић дуге су колоне возила на излазу из БиХ.

На осталим граничним прелазима не чека се дуже од 30 минута, саопштено је из Ауто-мото савеза /АМС/ Републике Српске.

Из АМС наводе да су повољни временски услови и да се саобраћај одвија несметано.

Повремено је појачана фреквенција возила у већим градским центрима, као и на граничним прелазима на излазу из БиХ.

Свим учесницима у саобраћају, посебно мотоциклистима, упућен је апел да буду опрезни и избјегавају ризична претицања, преноси Срна.

Из АМС подсјећају да од 1. новембра на снагу ступа законска обавеза посједовања зимске опреме на путевима у БиХ.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Стање на границама

гужве на граници

колона возила

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