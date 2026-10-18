Дуге колоне на излазу из БиХ

Аутор:АТВ редакција
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На граничним прелазима Велика Кладуша, Градишка, Градина, Козарска Дубица, Нови Град, Костајница, Брод, Орашје и Изачић дуге су колоне возила на излазу из БиХ.
На осталим граничним прелазима не чека се дуже од 30 минута, саопштено је из Ауто-мото савеза /АМС/ Републике Српске.
Из АМС наводе да су повољни временски услови и да се саобраћај одвија несметано.
Повремено је појачана фреквенција возила у већим градским центрима, као и на граничним прелазима на излазу из БиХ.
Свим учесницима у саобраћају, посебно мотоциклистима, упућен је апел да буду опрезни и избјегавају ризична претицања, преноси Срна.
Из АМС подсјећају да од 1. новембра на снагу ступа законска обавеза посједовања зимске опреме на путевима у БиХ.
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