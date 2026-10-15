Куповина половњака за 1.000 евра звучи идеално: Али, колико се мора уложити?

Аутор:АТВ редакција
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Ко се одлучио за јефтиније половно возило, можда је уштедио, али ће вјероватно морати чешће да посјећује мајстора.
Понуда половних аутомобила по цијени од 1.000 евра је за многе идеална, али се поставља питање колико новца је још потребно уложити за додатне поправке.
Од 75.000 огласа на сајту Половни аутомобили, 1.761 возило продаје се по цијени од 1.000 евра. Ради се углавном о возилима која су стара најмање 20 година, са великом километражом.
"Има аутомобила по тој цијени, попут југа и стојадина, које волимо да видимо на улици, мада нису комфорни нити задовољавају савремене безбједносне стандарде. Ту су и модели попут пежоа 307, реноа клија, ситроена и фијата, који су нешто бољи за вожњу од тачке А до тачке Б", рекао је Петар Величковић са "Половних аутомобила".
Према његовим ријечима, реално је очекивати да ће власници аутомобила у овом цјеновном рангу чешће морати да посјећују мајстора. Ипак, постоје и примјери купаца који су своје возило пажљиво одржавали и третирали га као члана породице.
Додатни трошкови за половњаке
Приликом куповине је важно детаљно провјерити аутомобил, односно обратити пажњу на све, од стања мотора до каросерије.
"Када на аутомобил потрошите 1.000 евра, додатни трошкови могу да настану већ приликом замјене зимских гума, што је неопходно у одговарајућем периоду године. Може се испоставити да је потребан и мали сервис или да акумулатор није у добром стању. Треба избјећи зачарани круг у којем купите аутомобил, а затим стално улажете новац у поправке. За 1.000 евра данас могу да се купе и мотоцикли, мопеди и тротинети", указује Величковић.
Он напомиње да половних аутомобила има у понуди, али да златну средину представља куповина возила за 3.000, 5.000 или 7.000 евра. Додаје да су бензинци често исплативији за одржавање од дизелаша, иако троше више горива.
"Дизел је сада знатно скупљи од бензина у односу на претходни период, али се, упркос енергетској кризи, навике возача не мијењају и они и даље купују дизелаше. Хибридна половна возила учествују са пет одсто у продаји. Купци се чешће одлучују за хибриде када купују нова возила, док дизелаши чине око десет одсто продаје", рекао је Величковић.
Акценат је на хибридним и електричним возилима
Величковић истиче да се аутомобилска индустрија у Европској унији развија у правцу хибридних и електричних возила, чему ће и наше тржиште морати да се прилагоди. У ту технологију уложене су милијарде евра, па није реално очекивати повратак на искључиво бензинске и дизел моторе.
"Бензинци и дизелаши неће нестати са наших путева и наставиће да се производе, али се генерално иде ка електрификацији. Хибридни аутомобили су будућност, а хибридни погон је међу најзаступљенијима на свјетском тржишту и то се неће промијенити у скоријем периоду. Електрични аутомобили могу да буду још исплативији, нарочито тамо гдје се паркинг плаћа, а пуњење возила је бесплатно", изјавио је Величковић.
Куповина половног аутомобила за 1.000 евра: Колики су додатни трошкови?
С друге стране, као један од проблема код електричних аутомобила Величковић наводи доступност мјеста за пуњење, посебно у ситуацијама када су сви пуњачи заузети. Очекује, међутим, да ће се ситуација промијенити са развојем инфраструктуре.
"Прије три године на сајту је било око 300 електричних аутомобила у понуди, а сада их има близу 700. Њихов број расте из године у годину, али и даље чине мање од један одсто укупне понуде. Технологија се брзо развија, батерије постају све боље, а модели брже застаријевају. Ипак, интересовање за електричне аутомобиле све више расте", закључује Величковић, преноси РТС.
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