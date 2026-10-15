Шешлија: Неизбрисив траг Талића у медицинској струци

Аутор:АТВ редакција
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Директор Болнице "Србија" Небојша Шешлија истакао је да је љекар Горан Талић био изузетан стручњак који је својим дугогодишњим радом, визијом и посвећеношћу оставио неизбрисив траг у медицинској струци и здравственом систему Републике Српске.
"Са дубоким поштовањем и искреном тугом опраштамо се од Талића. Захвални смо за дугогодишњу сарадњу, међусобно повјерење и несебичну подршку. Његова стручност, преданост и људскост остаће трајно у нашем сјећању" навео је Шешлија у телеграму саучешћа поводом Талићеве смрти.
(Срна)
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