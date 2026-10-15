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Шешлија: Неизбрисив траг Талића у медицинској струци

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15.10.2026 11:36

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Преминуо професор доктор Горан Талић у 67. години живота, дугогодишњи директор Института за физикалну медицину, рехабилитацију и ортопедску хирургију "Др Мирослав Зотовић"
Фото: Уступљена фотографија

Директор Болнице "Србија" Небојша Шешлија истакао је да је љекар Горан Талић био изузетан стручњак који је својим дугогодишњим радом, визијом и посвећеношћу оставио неизбрисив траг у медицинској струци и здравственом систему Републике Српске.

"Са дубоким поштовањем и искреном тугом опраштамо се од Талића. Захвални смо за дугогодишњу сарадњу, међусобно повјерење и несебичну подршку. Његова стручност, преданост и људскост остаће трајно у нашем сјећању" навео је Шешлија у телеграму саучешћа поводом Талићеве смрти.

(Срна)

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Тагови :

Небојша Шешлија

Горан Талић

Телеграм саучешћа

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