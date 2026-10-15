Минић захвалио на честиткама Лукашенку, Миниханову и Лаврову

Аутор:АТВ редакција
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Кандидат СНСД-а за предсједника Републике Српске Саво Минић захвалио је предсједнику Бјелорусије Александру Лукашенку, предсједнику Татарстана Рустаму Миниханову и руском министру иностраних послова Сергеју Лаврову на честиткама и лијепим жељама поводом избора за предсједника Српске.
"Ове ријечи за мене су знак пријатељства и узајамног поштовања, које наш народ искрено цијени. Радујем се новим сусретима и наставку сарадње, увјерен да ћемо наше пријатељство преточити у још више заједничких пројеката на добробит наших грађана", рекао је Минић.
Од срца захваљујем предсједнику Бјелорусије Александру Лукашенку, предсједнику Татарстана Рустаму Миниханову и министру иностраних послова Руске Федерације Сергеју Лаврову на срдачним честиткама и лијепим жељама поводом мог избора за предсједника Републике Српске.
Ове ријечи за мене су знак пријатељства и узајамног поштовања, које наш народ искрено цијени. Радујем се новим сусретима и наставку сарадње, увјерен да ћемо наше пријатељство преточити у још више заједничких пројеката на добробит наших грађана.— Саво Минић (@minic_savo) October 15, 2026
Минић је на Иксу објавио честитке бјелоруског и татарстарског предсједника, као и шефа руске дипломатије.
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