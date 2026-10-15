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Минић захвалио на честиткама Лукашенку, Миниханову и Лаврову

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15.10.2026 10:35

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Минић захвалио на честиткама Лукашенку, Миниханову и Лаврову
Фото: Kremlin

Кандидат СНСД-а за предсједника Републике Српске Саво Минић захвалио је предсједнику Бјелорусије Александру Лукашенку, предсједнику Татарстана Рустаму Миниханову и руском министру иностраних послова Сергеју Лаврову на честиткама и лијепим жељама поводом избора за предсједника Српске.

"Ове ријечи за мене су знак пријатељства и узајамног поштовања, које наш народ искрено цијени. Радујем се новим сусретима и наставку сарадње, увјерен да ћемо наше пријатељство преточити у још више заједничких пројеката на добробит наших грађана", рекао је Минић.

Минић је на Иксу објавио честитке бјелоруског и татарстарског предсједника, као и шефа руске дипломатије.

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Подијели:

Тагови :

Саво Минић

Александар Лукашенко

Сергеј Лавров

Рустам Миниханов

Честитка

Коментари (2)

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