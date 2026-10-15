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Завршена сједница Владе Српске: Познато шта је усвојено

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15.10.2026 11:41

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Сједница Владе Републике Српске, 15.10.2026.
Фото: Уступљена фотографија

Влада Републике Српске усвојила је данас, на 31. сједници у Бањалуци, Информацију о потребној финансијској помоћи спортским организацијама са територије Брчко дистрикта БиХ, те задужила Министарство финансија и Министарство породице, омладине и спорта да обезбиједе финансијску помоћ у износу од 200.000,00 КМ.

На територији Брчко дистрикта БиХ егзистира преко стотину спортских клубова који се у свим узрасним категоријама такмиче на територији Републике Српске и Босне и Херцеговине, међутим, тек неколицина њих, тачније једанаест, ускладили су своја акта у складу са новим Законом о спорту Републике Српске, те исти могу бити финансирани од стране министарства.

С обзиром да издвојена финансијска средства за суфинансирање редовних, припремних и такмичарских активности спортских организација нису довољна, велики број горе поменутих спортских организација суочава се са отежаним условима спортског дјеловања. Клубови са овог простора представљају важне стубове очувања српског језика, традиције и културе те спортског духа у мултиетничкој заједници од виталног значаја за Републику Српску.

Већину активних чланова горе поменутих спортских организација чине најмлађе узрасне категорије и омладина, самим тим, улагање у развој њихових моторичких карактеристика представља директну инвестицију за Републику Српску.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о давању сагласности за коришћење средстава по основу поврата ПДВ-а у оквиру Пројекта управљања водама у сливу ријеке Дрине на Западном Балкану.

Горан Талић

Република Српска

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Средства у износу од 233.283,03 КМ користиће се за финансирање трошкова електричне енергије на пумпним станицама система за наводњавање, финансираних од стране Јединице за координацију пољопривредних пројеката у оквиру Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде и за финансирање трошкова оперативног рада Јединице.

Влада је донијела и Одлуку о давању сагласности за коришћење средстава по основу поврата ПДВ-а у оквиру Пројекта отпорности и конкурентности пољопривреде за суфинансирање пројектних активности, финансирање набавке роба, услуга, грађевинских радова на сeоскоj инфраструктури и трошкова оперативног рада Јединице за координацију пољопривредних пројеката у оквиру Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде.

Набавке роба, радова и услуга ће реализовати јединице локалне самоуправе или Јединица за координацију. Уколико набавке врши јединица локалне самоуправе, Јединица за координацију ће средства за потребе плаћања набављених роба, радова и услуга пренијети у складу са инструкцијама јединице локалне самоуправе.

Влада Републике Српске усвојила је Информацију о учешћу представника Владе Републике Српске у изради Стратегије за борбу против организованог криминала у БиХ на период 2027-2030 година, те донијела Рјешење о именовању чланова из Републике Српске у Радну групу за израду Стратегије.

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Тагови :

Влада Републике Српске

сједница

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