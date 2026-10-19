Одложени концерти Јакова Јозиновића у Београду: Огласио се пјевач

Аутор:АТВ редакција
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Концерти Јакова Јозиновића заказани у Београдској арени за 24. и 25. октобар одложени су, а тим поводом огласио се и пјевач.
Он се огласио на мрежама и изнио своје образложење:
"Драги моји, свјестан сам колико сте се веселили нашим аренама, колико сте планирали долазак и колико сте времена и новца издвојили како бисте били дио ових концерата. Управо ми је зато посебно жао што вам морам јавити да због техничких и организационих разлога концерте планиране за 24. и 25. октобар морамо одложити за нове термине", започео је он.
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"За концерт 24. 10. нови датум је 28. 11. и све купљене улазнице вриједе за тај термин. Ако вам нови датум, нажалост, не одговара, поврат новца можете затражити на сљедећи начин: улазнице купљене на продајном мјесту можете вратити на мјесту на којем сте их купили, уз предочење физичке улазнице и фискалног рачуна. Ако сте улазнице купили онлајн, захтјев за поврат можете послати на адресу контакт@тицкетс.рс.
Нови термин концерта планираног за 25. 10. објавићемо ускоро, а уз објаву ћемо подијелити и све информације за посјетиоце тог концерта.
Желим вам се искрено извинити због свих неугодности које вам ова промјена може проузроковати, посебно ако сте већ резервисали смјештај, организовали путовање, узели слободне дане или ускладили друге обвезе како бисте дошли на концерт. Даћу све од себе да испуним ваша очекивања и да вам концерти остану у најљепшем сјећању.
Хвала вам на разумијевању, стрпљењу и подршци коју ми пружате. И даље се искрено веселим нашем сусрету и надам се да ћу вам информације о другом термину моћи јавити чим буду потврђене. Ваш Јаков", стоји у саопштењу.
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Хрватски пјевач Јаков Јозиновић први пут се огласио о снимку који је испливао у јавност, а на ком пјева пјесму Марка Перковића Томпсона која говори о ратним дешавањима.
Јаков је истакао да је снимак настао прије скоро двије године, када је он имао 19 и био на самом почетку музичке каријере.
Истакао је да је тада тек почињао свој музички пут, пјевајући по кафићима.
"Посљедњих дана пуно се говори о мени и видеу старом готово двије године, из времена када сам имао 19 година и тек почињао свој музички пут, пјевајући по кафићима. Занимљиво је како један снимак с почетка моје каријере управо данас постаје повод за бројне интерпретације и прозивке. Зато осјећам потребу да се огласим како бих јасно рекао оно што сматрам важним - започео је Јаков и додао:
"Никада нисам размишљао кроз призму националности, вјере или боје коже нити сам пјевао како бих некога увриједио. Разумијем да музика, посебно на овим просторима, може носити болна историјска и лична значења. Но никада ми није била намјера било кога повриједити нити бих икада желео да се било ко због мене осјећа повријеђено. Поштујем своје поријекло и свој народ, а посебно вјерујем да љубав и поштовање према својима никада не значе непоштовање према другима. Напротив - написао је Јаков Јозиновић.
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