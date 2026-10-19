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Потврђена оптужница против Пољака за паљевину олтара у Међугорју

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19.10.2026 15:12

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Потврђена оптужница против Пољака за паљевину олтара у Међугорју
Фото: X/Bljesak.info

Суд БиХ потврдио је оптужницу против држављанина Пољске Бартоломеја Влоджимјежа Краковјака којом се терети за паљења олтара цркве Светог Јакова и скрнављена Госпиног кипа у Међугорју.

Оптужницом Тужилаштва БиХ Краковјаку је на терет стављено да је починио четири кривична дјела и то ”изазивање народне, расне и вјерске мржње, раздора или нетрпељивости”, ”оштећење или рушење вјерских објеката” у стицају са ”тешким кривичним дјелом против опште безбједности људи и имовине” и ”изазивање опште опасности”.

Грубо нарушавање достојанства

Како наводе у Суду БиХ оптужени се терети да је у ноћи са 27. на 28. јул 2026. године у општини Читлук, свјестан да јавним излагањем порузи вјерских симбола Католичке цркве у ходочасничком мјесту у Међугорју, изазива вјерску мржњу, раздор и нетрпељивост међу конститутивним народима и осталима који живе у Федерацији БиХ, вјерницима и ходочасницима, грубо нарушио достојанство тог ходочасничког мјеста.

”За то је прибавио и припремио погодна средства и то црну боју, четку за наношење боје и црни спреј, којима је, између осталог, на вјерским симболима исписао увредљиве поруке и погрдне натписе на више језика. Тиме је изазвао узнемиреност и код свештеника из Међугорја, И. Л. и З. П., који су те радње које је предузео оптужени доживјели као тешко омаловажавање, понижење, оскрвнуће вјерског симбола Католичке цркве који им је свет, као и потресеност и узнемиреност код вјерника који су о тим описаним догађајима разговарали са свештеницима”, наводи се у оптужници.

Бензином полио и запалио олтар

Додаје се да је око 4.50 часова у Међугорју покушао да изазове пожар на вањском олтару који се налази у саставу Цркве Светог Јакова.

”Отвореним пламеном покушао је да запали платно постављен на кровној конструкцији олтара, у чему није успио јер се радило о незапаљивом материјалу. Након тога је, свјестан да ће употребом опасног средства, путем отвореног пламена, проузроковати опасност за имовину већег опсега, бензин из канистера излио по инвентару вањског олтара те отвореним пламеном изазвао пожар, којом приликом су настала оштећења на олтару и вањском инвентару, усљед чега је настала материјална штета у износу од 130.767 марака”, наводи се у оптужници.

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Тагови :

Међугорје

Вандализам

Потврђена оптужница

Суд БиХ

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