Професорица из Тузле осуђена на годину дана затвора

Аутор:АТВ редакција
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Општински суд у Цазину донио је првостепену неправоснажну пресуду којом је Нермину Хаџиграхић из Тузле осудио на казну затвора у трајању од једне године због продуженог кривичног дјела кривотворења службене исправе.
Кантонално тужилаштво Унско-санског кантона у августу 2025. године оптужило је професорицу из Тузле да је, у својству предавача више наставних предмета на студијском програму „Сестринство“ на Високој међународној школи Цазин, својим потписом овјерила пословне исправе с неистинитим садржајем.
Наиме, у периоду од 2017. до 2019. године, као професорица одговорна за спровођење наставног процеса и оцјењивање студената, својим потписом овјерила је пријаве за полагање испита и спискове студената који су полагали завршне испите из више предмета на наведеном студијском програму, иако је знала да су у тим документима наведени неистинити подаци.
У пријавама и списковима било је наведено да је више студената приступило полагању различитих испита и успјешно их положило, иако ти студенти у стварности нису ни приступили испитима нити су их положили.
Ријеч је о неправоснажној пресуди на коју странке имају право жалбе Кантоналном суду у Бихаћу у року од 15 дана од дана пријема пресуде.
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