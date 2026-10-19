Logo

Професорица из Тузле осуђена на годину дана затвора

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
19.10.2026 15:48

Коментари:

0
Диплома факултет студије
Фото: Pexels

Општински суд у Цазину донио је првостепену неправоснажну пресуду којом је Нермину Хаџиграхић из Тузле осудио на казну затвора у трајању од једне године због продуженог кривичног дјела кривотворења службене исправе.

Кантонално тужилаштво Унско-санског кантона у августу 2025. године оптужило је професорицу из Тузле да је, у својству предавача више наставних предмета на студијском програму „Сестринство“ на Високој међународној школи Цазин, својим потписом овјерила пословне исправе с неистинитим садржајем.

Наиме, у периоду од 2017. до 2019. године, као професорица одговорна за спровођење наставног процеса и оцјењивање студената, својим потписом овјерила је пријаве за полагање испита и спискове студената који су полагали завршне испите из више предмета на наведеном студијском програму, иако је знала да су у тим документима наведени неистинити подаци.

У пријавама и списковима било је наведено да је више студената приступило полагању различитих испита и успјешно их положило, иако ти студенти у стварности нису ни приступили испитима нити су их положили.

Ријеч је о неправоснажној пресуди на коју странке имају право жалбе Кантоналном суду у Бихаћу у року од 15 дана од дана пријема пресуде.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Цазин

професорица

Суђење

пресуда

Коментари (0)

Више из рубрике

Потврђена оптужница против Пољака за паљевину олтара у Међугорју

Хроника

Потврђена оптужница против Пољака за паљевину олтара у Међугорју

1 ч

0
Божићевој седам и по година затвора за саобраћајну несрећу у којој су погинуле четири особе

Хроника

Божићевој седам и по година затвора за саобраћајну несрећу у којој су погинуле четири особе

2 ч

0
полиција, МУП РС, увиђај

Хроника

Полицајац повријеђен при хапшењу Бијељинца

3 ч

0
Караџа спроведен иза решетака: Осумњичен за рањаваре Инајетовића

Хроника

Караџа спроведен иза решетака: Осумњичен за рањаваре Инајетовића

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

16

57

Истраживање показало колико треба да траје веза да би брак био савршен

16

56

Хрватски држављани изручени Словенији: Звјерски мучили и задавили пензионера?

16

46

У тешкој несрећи повријеђене двије особе: Саобраћај се одвија наизмјенично

16

46

Сара Трипић освојила БХ Тенис Мастерс

16

43

Историјски рез у Фолксвагену: Радницима се спрема сценарио из кошмара

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима