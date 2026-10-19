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Караџа спроведен иза решетака: Осумњичен за рањаваре Инајетовића

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19.10.2026 13:28

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Караџа спроведен иза решетака: Осумњичен за рањаваре Инајетовића

Општински суд у Сарајеву одредио је једномјесечни притвор Харису Караџи, осумњиченом за рањавање Алмера Инајетовића у децембру 2025. године.

Како наводе у Кантоналном тужилаштву у Сарајеву Караџа је осумњичен да је починио кривична дјела наношење тешких тјелесних повреда опасних по живот, изазивање опште опасности и неовлаштено држање оружја.

”Караџи се на терет ставља да је 5. децембра 2025. године, око 11:55 сати у улици Врбањуша, из пиштоља испалио више хитаца у Алмера Инајетовића, којег је претходно пратио. Након што је пао, осумњичени је с леђа испалио још један хитац у Инајетовића, који је том приликом задобио тешке тјелесне повреде опасне по живот”, саопштило је КТ Сарајево.

Додају да је приликом хапшења код Караџе у аутомобилу пронађен преправљени пиштољ са оквиром у којем се налазио шест метака и који је, највјероватније, кориштен приликом рањавања Инајетовић.

”Притвор је одређен због опасности од понављања кривичног дјела”, наводе у тужилаштву.

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Тагови :

Харис Караџа

Притвор

Кантонално тужилаштво Сарајево

Пуцњава

рањавање

Сарајево

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