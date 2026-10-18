Хаос у ноћном клубу код Јелаха: 38 повријеђених, једна особа задобила тешке повреде

Аутор:АТВ редакција
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Једна особа тешко је повријеђена, док је још 37 задобило лакше тјелесне повреде у инциденту који се нешто послије поноћи догодио у угоститељском објекту „VIP Club“ код Јелаха.
Према информацијама које је објавио портал Кликс, непознате особе су у објекат, у којем се налазио већи број гостију, бациле средство за које се сумња да је сузавац.
Портпаролка Министарства унутрашњих послова Зеничко-добојског кантона Лејла Екиновић потврдила је за Кликс да је полиција у Тешњу о догађају обавијештена у недјељу, 18. октобра, у 00.10 часова.
Одмах по запримању пријаве полицијске патроле упућене су на мјесто догађаја, гдје су евакуисале госте из објекта и пружиле им помоћ. Због посљедица излагања непознатој супстанци више особа затражило је медицинску помоћ.
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О драматичним сценама које су услиједиле након бацања сумњивог средства раније је писао портал Црна хроника. Према њиховим незваничним сазнањима, међу гостима је завладала паника, а поједини су изгубили свијест.
Исти извор наводи да су се присутни жалили на гушење, снажан кашаљ, отежано дисање и пецкање очију, носа и грла. Код неких су се, према тим информацијама, јавили и вртоглавица и дезоријентација.
На мјесту инцидента обављен је увиђај, а о свему је обавијештен надлежни тужилац.
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Полиција наставља истрагу како би утврдила ко је одговоран за бацање сумњивог средства, као и све околности догађаја који се истражује као кривично дјело изазивање опште опасности.
Мотив инцидента за сада није познат.
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