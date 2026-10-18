Logo

Хаос у ноћном клубу код Јелаха: 38 повријеђених, једна особа задобила тешке повреде

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
18.10.2026 20:24

Коментари:

0
Ноћни клуб у Јелаху након што је бачен сузавац
Фото: Instagram/Crna-Hronika.info

Једна особа тешко је повријеђена, док је још 37 задобило лакше тјелесне повреде у инциденту који се нешто послије поноћи догодио у угоститељском објекту „VIP Club“ код Јелаха.

Према информацијама које је објавио портал Кликс, непознате особе су у објекат, у којем се налазио већи број гостију, бациле средство за које се сумња да је сузавац.

Портпаролка Министарства унутрашњих послова Зеничко-добојског кантона Лејла Екиновић потврдила је за Кликс да је полиција у Тешњу о догађају обавијештена у недјељу, 18. октобра, у 00.10 часова.

Одмах по запримању пријаве полицијске патроле упућене су на мјесто догађаја, гдје су евакуисале госте из објекта и пружиле им помоћ. Због посљедица излагања непознатој супстанци више особа затражило је медицинску помоћ.

Протести Европа колаж

Свијет

Европа гори: Рат на улицама, хиљаде ухапшених, нереди се шире и на друге земље

О драматичним сценама које су услиједиле након бацања сумњивог средства раније је писао портал Црна хроника. Према њиховим незваничним сазнањима, међу гостима је завладала паника, а поједини су изгубили свијест.

Исти извор наводи да су се присутни жалили на гушење, снажан кашаљ, отежано дисање и пецкање очију, носа и грла. Код неких су се, према тим информацијама, јавили и вртоглавица и дезоријентација.

На мјесту инцидента обављен је увиђај, а о свему је обавијештен надлежни тужилац.

Жена у црном

Друштво

„Жена у црном“ виђена у још једном граду, родитељи упозоравају: „Пазите на дјецу!“

Полиција наставља истрагу како би утврдила ко је одговоран за бацање сумњивог средства, као и све околности догађаја који се истражује као кривично дјело изазивање опште опасности.

Мотив инцидента за сада није познат.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Јелах

Сузавац

Ноћни клуб

инцидент

Тешањ

Коментари (0)

Прочитајте више

Полицајци стоје једни уз друге насупрот демонстрантима покрета „Италија на тргу“ у Милану, у Италији, у суботу, 17. октобра 2026. године.

Свијет

Продавнице у центру Милана опљачкане током демонстрација

58 мин

0
Петровић: Сигурно снабдијевање, без терета високих тржишних цијена за грађане

Република Српска

Петровић: Сигурно снабдијевање, без терета високих тржишних цијена за грађане

1 ч

4
Европска унија Брисел

Свијет

EУ на највећој прекретници у својој историји?

1 ч

0
Огласио се Иван Бегић: Честитао противкандидату на изборном резултату

Република Српска

Огласио се Иван Бегић: Честитао противкандидату на изборном резултату

2 ч

0

Више из рубрике

Бурна ноћ: Бацили сузавац у локал, повријеђено 38 особа

Хроника

Бурна ноћ: Бацили сузавац у локал, повријеђено 38 особа

7 ч

0
Тешка несрећа у БиХ: У удесу погинуо мушкарац (34)

Хроника

Тешка несрећа у БиХ: У удесу погинуо мушкарац (34)

1 д

0
Несрећа на путу Градишка-Козарска Дубица: Повријеђена једна особа

Хроника

Несрећа на путу Градишка-Козарска Дубица: Повријеђена једна особа

1 д

0
Тешка несрећа у БиХ, возач погинуо

Хроника

Тешка несрећа у БиХ, возач погинуо

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

21

16

Мурињу се тресе клупа: Перез већ одабрао његовог насљедника

20

56

Француска у пламену, Макрон најавио жесток обрачун: Они који су уништавали морају да плате!

20

24

Хаос у ноћном клубу код Јелаха: 38 повријеђених, једна особа задобила тешке повреде

20

18

Продавнице у центру Милана опљачкане током демонстрација

20

10

Милан се коцкао са три гола предности: Аталанта била надомак великог повратка

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима