Огласио се Иван Бегић: Честитао противкандидату на изборном резултату

Čestitam Igoru Balučkiću na ostvarenom izbornom rezultatu i želim mu uspješan i odgovoran rad u interesu građana. Radujem se svakom njegovom potezu koji će doprinijeti boljem životu ljudi, ravnopravnosti i razvoju naših zajednica. Za takve inicijative imaće moju podršku, jer odgovornost prema građanima treba da bude iznad političkih razlika. Hvala svima koji su mi ukazali povjerenje. Nastavljamo raditi za ljude i rješavati probleme našeg društva. Gledamo se na TOK televiziji u onome gdje sam ipak najbolji. 😉