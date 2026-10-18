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Огласио се Иван Бегић: Честитао противкандидату на изборном резултату

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18.10.2026 19:01

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Огласио се Иван Бегић: Честитао противкандидату на изборном резултату

Иван Бегић, кандидат СДП-а БиХ за потпредсједника Републике Српске, огласио се након промјене резултата, те је послао поруку свом противкандидату Игору Балукчићу из ХДЗ-а 1990.

"Честитам Игору Балучкићу на оствареном изборном резултату и желим му успјешан и одговоран рад у интересу грађана. Радујем се сваком његовом потезу који ће допринијети бољем животу људи, равноправности и развоју наших заједница", навео је Бегић на Иксу.

За поменуте иницијативе, имаће, како Бегић наводи, његову подршку, јер одговорност према грађанима треба да буде изнад политичких разлика.

"Хвала свима који су ми указали повјерење. Настављамо радити за људе и рјешавати проблеме нашег друштва. Гледамо се на ТОК телевизији у ономе гдје сам ипак најбољи", поручује Бегић.

Подсјећања ради, Бегић је до претходног ажурирања резултата ЦИК-а био у предности, али након обраде 95,33 одсто гласова Балукчић има 3.115 гласова, док је Бегић освојио 2.818.

У трци за ову функцију су и независни кандидат Марко Јоргић, који је освојио 1.941 глас, те Фрањо Јукић из ХДЗ-а БиХ са 1.322 гласа.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Иван Бегић

Игор Балукчић

потпредсједник Републике Српске

Избори 2026

гласање

ЦИК БиХ

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