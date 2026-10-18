Огласио се Иван Бегић: Честитао противкандидату на изборном резултату

Аутор:АТВ редакција
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Иван Бегић, кандидат СДП-а БиХ за потпредсједника Републике Српске, огласио се након промјене резултата, те је послао поруку свом противкандидату Игору Балукчићу из ХДЗ-а 1990.
"Честитам Игору Балучкићу на оствареном изборном резултату и желим му успјешан и одговоран рад у интересу грађана. Радујем се сваком његовом потезу који ће допринијети бољем животу људи, равноправности и развоју наших заједница", навео је Бегић на Иксу.
За поменуте иницијативе, имаће, како Бегић наводи, његову подршку, јер одговорност према грађанима треба да буде изнад политичких разлика.
Čestitam Igoru Balučkiću na ostvarenom izbornom rezultatu i želim mu uspješan i odgovoran rad u interesu građana.
Radujem se svakom njegovom potezu koji će doprinijeti boljem životu ljudi, ravnopravnosti i razvoju naših zajednica. Za takve inicijative imaće moju podršku, jer odgovornost prema građanima treba da bude iznad političkih razlika.
Hvala svima koji su mi ukazali povjerenje. Nastavljamo raditi za ljude i rješavati probleme našeg društva.
Gledamo se na TOK televiziji u onome gdje sam ipak najbolji. 😉— Ivan Begić (@IvanBegic_bl) October 18, 2026
"Хвала свима који су ми указали повјерење. Настављамо радити за људе и рјешавати проблеме нашег друштва. Гледамо се на ТОК телевизији у ономе гдје сам ипак најбољи", поручује Бегић.
Подсјећања ради, Бегић је до претходног ажурирања резултата ЦИК-а био у предности, али након обраде 95,33 одсто гласова Балукчић има 3.115 гласова, док је Бегић освојио 2.818.
У трци за ову функцију су и независни кандидат Марко Јоргић, који је освојио 1.941 глас, те Фрањо Јукић из ХДЗ-а БиХ са 1.322 гласа.
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