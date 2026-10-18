Европа гори: Рат на улицама, хиљаде ухапшених, нереди се шире и на друге земље

Аутор:Славиша Ђурковић
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Европу потреса талас незадовољства због све тежих услова живота, а протести који су посљедњих седмица захватили Француску и Шпанију сада су се проширили и на Италију и Португалију. Док француске власти покушавају да успоставе ред након вишедневног насиља, у Милану су демонстрације прерасле у сукобе са полицијом, а незадовољни грађани Лисабона одлучили су да своју борбу наставе под шаторима.
Најдраматичније је у Француској, гдје је током и након протеста ухапшено више од 2.000 људи. Министар унутрашњих послова Лоран Нуњез потврдио је да су широм земље забиљежени бројни случајеви паљења објеката, уништавања јавне имовине и пљачке продавница.
🚨🇫🇷👮 ALERTE INFO !
🟡 EXCLU IMPACT
UN(E) MANIFESTANT(E) A ÉTÉ VIOLEMMENT TABASSÉ(E) PAR UNE HORDE DE POLICIERS À PARIS
Selon un témoignage transmis à IMPACT, les faits se seraient déroulés hier, vers 16h place de la République.
Sur une vidéo particulièrement choquante que nous avons pu nous procurer, la personne agressée ne semble pas représenter de menace immédiate lorsqu’un groupe de policiers la charge, lui porte de violents coups de matraque, la projette au sol et lui donne des coups de pied.
Les images semblent même montrer un écrasement de sa tête alors que la personne se trouve au sol.
Dans la suite de la vidéo, la personne semble avoir été laissée au sol par les policiers, tandis que plusieurs personnes viennent lui porter assistance.
📢 APPEL À TÉMOINS : Si vous avez assisté à cette scène ou si vous êtes la personne apparaissant sur cette vidéo, merci de nous contacter en message privé.— Impact (@ImpactMediaFR) October 18, 2026
Размјере разарања показују и подаци трговачког сектора. Према ријечима Александра Бомпара, директора компаније „Карфур“ и предсједника Федерације за трговину и дистрибуцију, на удару изгредника нашло се око 1.500 трговаца. Укупна материјална штета процјењује се на стотине милиона евра.
Француска пријестоница нашла се у средишту немира, а посебно тешке сцене забиљежене су на Тргу Републике, једном од најпознатијих мјеста окупљања демонстраната у Паризу.
Протести су у суботу, 17. октобра, окупили велики број грађана, али су се током дана издвојиле групе које су почеле да се сукобљавају са полицијом. На припаднике снага безбједности бацано је камење, боце и други предмети, док је полиција одговарала сузавцем и шок-бомбама.
Улице око трга биле су под снажним полицијским надзором. На појединим локацијама избијали су пожари, а изнад зграда могао се видјети густ дим. Демонстранти су се повлачили пред интервенцијама полиције, да би се затим поново окупљали у околним улицама.
Посебан проблем представљала су непријављена окупљања, организована посредством друштвених мрежа. Полиција је блокирала поједине прилазе и успостављала безбједносне кордоне како би спријечила нове сукобе.
Насиље није остало ограничено на Париз. Из више француских градова стизали су извјештаји о нападима на јавне институције, паљењу објеката, уништавању аутобуских стајалишта и барикадама на саобраћајницама. На мети су биле и продавнице, из којих је током нереда одношена роба.
Недеља је за многе становнике Париза протекла у обиласку мјеста која су претходног дана била поприште сукоба. Разбијена стакла, оштећени објекти и трагови пожара свједочили су о размјерама насиља.
Међу онима који су дошли да виде посљедице била је и Мари Перењ, која је за Ал Џазиру описала како су она и супруг покушали мирно да приђу Тргу Републике, али су се нашли на удару сузавца.
Перењ је навела да је жељела да обиђе мјесто до којег као учесница претходног протеста није успјела да дође. Призори које је затекла оставили су је затеченом, посебно због количине уништене имовине.
Слично искуство имао је и 74-годишњи Жан Фоаси. Намјеравао је да се придружи демонстрантима, али је одустао када је наишао на полицијски кордон, пожаре и узнемирене људе.
Како је испричао, ситуација је дјеловала толико опасно да је одлучио да се врати кући. Признао је да се уплашио, иако читав живот живи у Паризу.
Двадесетшестогодишња Марго Ед, с друге стране, сматра да су захтјеви демонстраната оправдани, али да су насилне групе нанијеле велику штету самом протестном покрету.
Она није могла да учествује у окупљањима због пословних обавеза и није очекивала да ће демонстрације добити толико насилан ток. Према њеном мишљењу, изгредници су својим поступцима потиснули у други план проблеме због којих су грађани изашли на улице.
🇫🇷 Footage from central Paris today amid intense rioting across France. https://t.co/Q8YnbJmh2a— Europa.com (@europa) October 17, 2026
Док јавност очекује одговор власти, француски предсједник Емануел Макрон суочава се са све снажнијим критикама због начина на који је држава реаговала на немире.
За недјељу увече, у 20 часова, најављено је његово телевизијско обраћање грађанима, којем претходе разговори са премијером Себастијеном Лекорнијем, министрима и представницима полицијског руководства.
Француска влада одржава кризне састанке, а политички противници већ траже смјену министра унутрашњих послова Лорана Нуњеза. Дио опозиције, и са љевице и са крајње деснице, сматра да безбједносне службе нису биле припремљене за размјере насиља.
Макрон је поручио да насилном понашању нема мјеста у Француској, али таква порука, по свему судећи, није довољна да отклони нагомилано незадовољство.
Покрет који је у почетку био усмјерен на проблеме у средњим школама, недостатак наставника и лоше услове образовања временом је окупио знатно шири круг људи. У први план дошли су раст цијена, социјалне разлике и незадовољство јавним услугама.
🇫🇷 Oh no, not this! Protesters in Paris are already near the Louvre
Is the world's most visited and oldest art museum under threat? Judging by the footage we've seen earlier, anything is possible.
French cities have literally turned into war zones over the weekend. Macron is set to deliver an emergency address to the nation this evening.— NEXTA (@nexta_tv) October 18, 2026
Протестима су се придружили и припадници покрета „жути прслуци“, који је 2018. године организовао масовне демонстрације широм земље.
Међу млађим учесницима окупљања готово да нема увјерења да би предсједниково обраћање могло промијенити ситуацију. Многи од њих сматрају да су власти већ имале довољно времена да одговоре на њихове захтјеве.
🚨🇫🇷 ALERTE INFO !
LES SCÈNES DE VIOLENCE REPRENNENT DANS LES RUES DE PARIS.
(témoins) https://t.co/xcMpvs3YSU— Impact (@ImpactMediaFR) October 18, 2026
Политичка криза долази у осјетљивом тренутку за Француску, коју на прољеће 2027. године очекују предсједнички избори. Макрон тада завршава свој други мандат, а истраживања јавног мњења показују снажну подршку крајњој десници, укључујући Марин ле Пен.
Догађаје у Француској коментарисао је и мађарски премијер Петер Мађар, који сматра да су посљедњи нереди додатна потврда потребе за строгом миграционом политиком.
Мађар је изразио солидарност са француским народом, али је истовремено осудио уништавање имовине и нападе на полицију.
Он је истакао да Мађарска не намјерава да попушта када је ријеч о заштити спољних граница и контроли миграција.
Осврнуо се и на посљедњи самит Европске уније, оцјењујући да међу европским државама јача спремност за напуштање раније попустљиве политике.
Док се Француска суочава са посљедицама протеста, слично незадовољство у Италији такође је прерасло у насиље.
Демонстрације у центру Милана у суботу су почеле без већих инцидената. Међутим, ситуација се промијенила када су маскиране групе почеле да гађају полицију камењем и коцкама извађеним из плочника.
Од столова оближњих угоститељских објеката направљене су барикаде, које су потом запаљене. Полиција је покушала да растјера окупљене употребом водених топова и сузавца.
У сукобима је оштећено и возило карабињера.
Према информацијама агенције Ла Пресе, најмање двојица полицајаца су повријеђена, док је приведено око 50 демонстраната. Међу њима се налази и већи број малољетника.
Италијанска премијерка Ђорђа Мелони осудила је насиље, нагласивши да грађани имају право да јавно изразе незадовољство, али не и да уништавају градове.
BREAKING:
Massive riots have now also broken out in Milan, Italy.
An alliance of migrant gangs and Antifa extremists is attacking police officers and setting fires in front of the Milan Cathedral (Duomo) https://t.co/yh8sbPWmsS— Visegrád 24 (@visegrad24) October 17, 2026
Према њеним ријечима, насилници су искористили протесте како би изазвали нереде, напали полицију и угрозили свакодневни живот становника.
Градоначелник Милана Ђузепе Сала, који припада политичком центру љевице, такође је осудио инциденте. Он сматра да су разлози за незадовољство грађана разумљиви, али да напади на полицију и уништавање градске имовине немају оправдање.
За разлику од Милана, гдје су протести праћени насиљем, у Португалији су демонстранти одлучили да на проблем растућих трошкова живота скрену пажњу вишедневним окупљањем.
На тргу Росио, у самом срцу Лисабона, постављени су шатори у којима су бројни учесници провели ноћ.
Претходно су хиљаде људи из различитих дијелова земље учествовале у протестној шетњи, захтијевајући приступачније становање, веће плате и побољшање животног стандарда.
Spanish protesters have occupied a major square in the Madrid city center - Not a single police stationed there, no protest leader is detained or arrested, no one is being released signing bond, no one is saying business is being affected. https://t.co/goEAuOPArQ— Ashok Swain (@ashoswai) October 17, 2026
Стотине окупљених остале су на тргу, гдје су око споменика краљу Педру Четвртом пјевале и поручивале да не намјеравају да одустану од својих захтјева.
Социјална радница Елена Коста, која има 46 година, упозорила је да грађани који својим радом и плаћањем пореза одржавају португалску економију све теже могу да остваре основна права.
Посебно је издвојила проблем становања, указујући да све већи број људи више није у могућности да обезбиједи себи дом.
Са таквом оцјеном сагласан је и 52-годишњи инжењер Антонио Маргадо. Он критикује политику владе десног центра, сматрајући да либерализација тржишта изнајмљивања некретнина иде у корист власника, док подстанарима оставља све мање заштите.
Колико је проблем озбиљан показује податак да су цијене некретнина у Португалији од 2015. до 2024. године порасле за чак 124 одсто, што је приближно двоструко више од просјека Европске уније.
Protesters in Spain have set up 1,200 tents in Madrid's Puerta del Sol to demand decent housing for all.
Over the past decade, rents surged 80%, driven primarily by short-term rentals like Airbnb and real estate speculation.
Housing is a human right! https://t.co/YRYFff1rbO— Power to the People ☭🕊 (@ProudSocialist) October 14, 2026
Посебно тежак положај имају млади, као и становници ширег подручја Лисабона, гдје живи око четвртине од приближно 11 милиона становника Португалије.
Шаторско насеље у главном граду наставак је протеста који су раније започели у Порту, гдје је већ било постављено више десетина шатора.
Незадовољству су се придружили и синдикати. На окупљању које је организовао ЦГТП затражене су веће пензије, боље плате, квалитетније јавне услуге и мјере које би зауставиле поскупљење становања.
Премијер Луиш Монтенегро признао је да грађани имају право да изразе незадовољство државном политиком, али је упозорио политичке противнике да не подстичу нестабилност и не преносе атмосферу насилних протеста у Португалију.
Његова порука протумачена је као алузија на дешавања у Француској.
Један од најупечатљивијих примјера стамбене кризе у Европи долази из Шпаније, гдје је судбина 87-годишње Марије дел Кармен Абаскал изазвала талас огорчења.
Старица је исељена из мадридског стана након што није могла да плаћа закупнину коју је инвестициона компанија, нови власник некретнине, повећала за 230 одсто.
Њен случај постао је симбол проблема са којима се суочавају подстанари широм земље. Абаскалова је у међувремену преминула, али протести покренути због њеног исељења нису престали.
У центру Мадрида организовано је протестно камповање, а демонстрације су се прошириле и на друге градове.
Под притиском јавности, социјалистичка влада предложила је хитне мјере којима би се олакшао приступ становању и обезбиједила додатна заштита подстанара.
Међутим, приједлози нису добили потребну подршку у парламенту, пошто су им се успротивиле странке деснице и крајње деснице.
Премијер Педро Санчез на политичку блокаду одговорио је расписивањем пријевремених парламентарних избора, који су заказани за 29. новембар.
Тако је незадовољство због цијена становања у Шпанији прерасло у кризу која би могла довести до промјене власти.
Протести у више европских земаља немају исте организаторе нити потпуно идентичне захтјеве, али их повезује растуће незадовољство трошковима живота. Док у Француској у први план долазе и проблеми образовања и јавних услуга, у Португалији и Шпанији највећи притисак стварају цијене становања.
Различити поводи, међутим, довели су до истог исхода – све већег броја грађана који сматрају да њихове плате и приходи више не могу да прате трошкове свакодневног живота.
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