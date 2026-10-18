Лавров: Зеленски не жели преговоре

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Руски министар спољних послова Сергеј Лавров изјавио је данас да украјински предсједник Володимир Зеленски не жели преговоре о окончању сукоба и да их је више пута ометао.
- Имамо само један закључак, Зеленски не жели преговоре. Већ их је неколико пута ометао, укључујући и послије децембра 2019. године, када је одржаон састанак у Паризу - рекао је Лавров на конференцији за новинаре након девете министарске сједнице Стратешког дијалога између Русије и Савјета за сарадњу држава Персијског залива, која се одржава у главном граду Бахреина, Манами, преносе РИА новости.
Према његовим ријечима, послије децембра 2019. године донијета је одлука о потреби да се спроведу споразуми из Минска а касније је у Абу Дабију одржан трилатерални састанак, након којег није постигнут никакав напредак, осим на иницијативу Русије.
Лавров је додао да је јасно да Зеленски није био спреман ни да се помјери ка споразумима.
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