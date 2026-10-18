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Пронађена тијела двије особе нестале у Турској у поплавама

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18.10.2026 16:59

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Поплаве у Турској 18.10.2026.
Фото: Anadolu/İbrahim Yozoğlu

Број жртава поплава у Истанбулу и Коџаелију у Турској порастао је на шест након што су пронађена тијела још двије нестале особе, а потрага за несталима након великих поплава које су погодиле Истанбул 14. октобра се наставља.

Како је данас пренио ТРТ Хабер, након заједничке операције поморске полиције и полицијског хеликоптера, у Златном рогу пронађено је тијело мушкарца.

Идентификацијом је утврђено да је ријеч тридесетогодишњем држављанину Туркменистана.

Тиме је број људи који су изгубили живот усљед поплаве порастао на пет у том подручју, а настављају се напори да се пронађу још двије нестале особе у тој области.

У међувремену, пронађено је тијело једне особе коју су поплаве однијеле у Коџаелију.

Ријеч је о једној од двије особе које су нестале након што је њихов џип упао у поток, који га је однио поплавном водом у округу Гебзе у Коџаелију.

Идентитет особе пронађене током приближно 13-часовне потраге још није утврђен, а потрага за другом несталом особом се наставља, пренио је Танјуг.

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Тагови :

Турска

Поплаве

Нестали

пронађена тијела

спасавање

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