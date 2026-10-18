Трново: Маскенбал украсио градски трг

Аутор:АТВ редакција
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Општина Трново и дјечија играоница "Радост" организовали су данас, поводом Дјечије недјеље, маскенбал на Тргу Срђана Кнежевића.
"Ово је највеселији догађај јесени гдје учесници играонице `Радост` могу да покажу своју креативност. Морам да истакнем да Општина Трново за сву дјецу обезбјеђује бесплатан дневни боравак", изјавила је замјеник начелника Трнова Љиљана Милић.
Милићева је напоменула да ова локална заједница такође покрива и трошкове два дјечија оброка за сву дјецу у играоници "Радост".
Малишани су се окупили испред играонице и у веселом дефилеу прошетали улицама Трнова до Трга Срђана Кнежевића, гдје су организоване забавне игре, мађионичар и цртање по лицу, преноси Срна.
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