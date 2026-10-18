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Освештана црква посвећена Светом Василију Острошком

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18.10.2026 16:32

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Његово високопреосвештенство митрополит зворничко-тузлански Фотије, уз саслужења свештенства Епархије зворничко-тузланске, освештао је данас у Вукосављу цркву посвећену Светом Василију Острошком.
Фото: Srna

Његово високопреосвештенство митрополит зворничко-тузлански Фотије, уз саслужења свештенства Епархије зворничко-тузланске, освештао је данас у Вукосављу цркву посвећену Светом Василију Острошком.

Митрополит Фотије рекао је да на овом простору има неколико цркава посвећених Василију Острошком, чудотворцу и исцјељитељу.

"Црква увијек заговара јединство, слогу, братство што је говорио Свети Василије Острошки, а што је присутно на простору Вукосавља, мале општине у којој су смирај нашли Срби прогнани почетком и током рата из Хрватске, БиХ и бројних мјеста бивше Југославије", рекао је митрополит Фотије Срни.

Он је нагласио да је данас освештани храм нови духовни дом овим људима.

Митрополит Фотије је старјешину цркве Мирослава Драшка произвео у чин протонамјесника, нагласивши његов предан рад у цркви и изузетан однос са парохијанима и свештенством на овом простору.

Молитвено славље настављено је културним програмом и славским ручком за свештенство, бројне госте и грађане ове општине, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Свети Василије Острошки

Вукосавље

Освештање цркве

молитва

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