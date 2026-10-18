БХ Метео објавио видео: Зима полако долази

Аутор:АТВ редакција
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Метеоролошка страница БХ метео данас је објавила снимак снијежних падавина у Тромсу уз поруку да "зима полако долази на Стари континент".
"Тромсо Норвешка јуче и данас, први снијег", написали су уз видеу.
У Босни и Херцеговини, с друге стране, и даље нема снијежних падавина, али нас средином ове седмице очекују киша и пљускови.
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Према првим моделима европских метеоролога, чини се да ова зима неће донијети добре вијести за љубитеље снијега у већем дијелу Европе, укључујући и Балкан. Према најновијој анализи Severe Weather Europe, шест сезонских модела показује све израженији сигнал за сезону с мање снијега од просјека, док би се израженији зимски периоди могли појавити тек у другом дијелу зиме.
Главни фактор који се наводи јесте снажан феномен Супер Ел Нињо, који би током зиме требао утицати на распоред млазних струјања и донијети израженији западни и југозападни ток зрака према Европи. Такав образац Европи може донијети доста падавина, али оне због виших температура чешће долазе у облику кише него снијега, посебно у нижим предјелима.
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