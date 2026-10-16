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Зима какву не очекујемо: Нове прогнозе доносе изненађење за БиХ

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16.10.2026 21:34

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Снијег
Фото: pexels/Darya Grey_Owl

Сезонске прогнозе указују на могућност мање снијега у дијеловима Европе, док ће у БиХ количина сњежних падавина зависити од продора хладног ваздуха.

Зима 2026/2027. године у већем дијелу Европе, укључујући западни Балкан и Босну и Херцеговину, могла би донијети мање снијега од вишегодишњег просјека. На то указује октобарска анализа сезонских модела коју је објавио портал „Severe Weather Europe“.

Према анализи објављеној 15. октобра, најновији прорачуни указују на неповољније изгледе за сњежне падавине него што су то показивале септембарске процјене. Западни Балкан притом се издваја као једно од подручја са израженијим сигналом могућег мањка снијега.

Нема гаранције да неће бити обилних падавина

Ипак, оваква прогноза не значи да током зиме неће бити обилнијих сњежних падавина. Сезонски модели указују на опште трендове, али не могу поуздано предвидјети сваку појединачну сњежну епизоду нити тачно одредити када ће снијег пасти у одређеном граду.

Као један од важних фактора, анализа издваја снажан Ел Нињо, климатски феномен повезан са порастом температуре површинских вода у централном и источном дијелу тропског Пацифика. Његов утицај може мијењати атмосферска струјања и обликовати зимске временске обрасце, али сам по себи не одређује каква ће зима бити на Балкану.

Фебруар би могао донијети више снијега

У појединим дијеловима источне, средње и сјевероисточне Европе фебруар се издваја као мјесец са већим изгледима за сњежне падавине. Ипак, такав сигнал не значи да ће снијега тада сигурно бити и у Босни и Херцеговини.

За временске прилике у нашој земљи пресудни ће бити продори хладног ваздуха, кретање циклона и надморска висина. Планинска подручја током хладнијих периода могла би добити значајније количине снијега, док би у низијама блаже температуре могле погодовати киши и краћем задржавању сњежног покривача.

Важно је нагласити да су сезонске прогнозе подложне промјенама и да не представљају поуздану прогнозу за појединачне дане. Прецизнија слика о томе када би снијег могао падати у БиХ биће доступна како се зима буде приближавала, преноси Аваз

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Вријеме

Временска прогноза

Снијег

зима

Ел Нињо

Хладноћа

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