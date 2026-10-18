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Узнемиравајући видео: Свештеник погинуо током мисе, на њега пао велики крст са зида цркве

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18.10.2026 15:32

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Редемптористички свештеник Патрисио Санчес Молинари преминуо је након што је на њега током служења мисе пао велики крст причвршћен на зиду цркве. Несрећа се догодила у цркви Госпе од Непрестане Помоћи у Гвајакилу, у Еквадору, а надбискупија Гвајакила истог дана потврдила је његову смрт.
Фото: X/printscreen

Редемптористички свештеник Патрисио Санчес Молинари преминуо је након што је на њега током служења мисе пао велики крст причвршћен на зиду цркве.

Несрећа се догодила у цркви Госпе од Непрестане Помоћи у Гвајакилу, у Еквадору, а надбискупија Гвајакила истог дана потврдила је његову смрт.

Према писању медија, свештеник је у тренутку несреће служио мису која је преношена уживо на његовом профилу на друштвеним мрежама.

Лист „Ел Ералдо де Мексико“ наводи да се инцидент догодио око 27. минута преноса, када се крст изненада одвојио од зида иза свештеника и пао на њега. На снимку се, према наводима медија, чују крици вјерника који су присуствовали миси.

Вијест о трагедији убрзо се проширила друштвеним мрежама, гдје су бројни корисници упутили поруке саучешћа.

Надбискупија објавила посмртну поруку

У саопштењу којим је потврђена смрт свештеника нису наведене детаљне околности несреће. Није прецизирано ни да ли је преминуо на мјесту догађаја или након што му је указана медицинска помоћ.

За сада нема ни додатних информација о стању крста нити о начину на који је био постављен на зид цркве.

У посмртној поруци, коју је потписао надбискуп, кардинал Луис Херардо Кабрера Ерера, наведено је да је отац Санчес Молинари „отишао у Очев дом како би уживао у Његовом присуству и слави“.

Надбискупија је изразила саосјећање са редемптористичком заједницом, породицом, родбином и пријатељима преминулог свештеника, те се придружила молитвама за вјечни покој његове душе.

Био члан реда основаног у 18. вијеку

Патрисио Санчес Молинари био је члан Конгрегације Пресветог Откупитеља, познате и као редемптористи. Овај католички ред основао је 1732. године Свети Алфонс Марија де Лигуори.

Црква у којој је свештеник служио посвећена је Госпи од Непрестане Помоћи, чије је поштовање посебно повезано са редемптористима. Папа Пије IX повјерио им је 1866. године на чување оригиналну икону Госпе од Непрестане Помоћи, која се налази у римској цркви Светог Алфонса.

(ИнфоВатикана)

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Тагови :

видео снимак

свештеник

погинуо мушкарац

инцидент

молитва

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