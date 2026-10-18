Узнемиравајући видео: Свештеник погинуо током мисе, на њега пао велики крст са зида цркве

Аутор:АТВ редакција
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Редемптористички свештеник Патрисио Санчес Молинари преминуо је након што је на њега током служења мисе пао велики крст причвршћен на зиду цркве.
Несрећа се догодила у цркви Госпе од Непрестане Помоћи у Гвајакилу, у Еквадору, а надбискупија Гвајакила истог дана потврдила је његову смрт.
Према писању медија, свештеник је у тренутку несреће служио мису која је преношена уживо на његовом профилу на друштвеним мрежама.
Лист „Ел Ералдо де Мексико“ наводи да се инцидент догодио око 27. минута преноса, када се крст изненада одвојио од зида иза свештеника и пао на њега. На снимку се, према наводима медија, чују крици вјерника који су присуствовали миси.
Terrible!!
Tragedia en la iglesia Perpetuo Socorro, sur de Guayaquil.
El sacerdote Patricio Sánchez falleció tras caerle encima una cruz mientras oficiaba una misa.
El lamentable suceso causa gran conmoción entre los fieles y la comunidad católica. https://t.co/647JgyCrA5— Emergencias Ec (@EmergenciasEc) October 18, 2026
Вијест о трагедији убрзо се проширила друштвеним мрежама, гдје су бројни корисници упутили поруке саучешћа.
У саопштењу којим је потврђена смрт свештеника нису наведене детаљне околности несреће. Није прецизирано ни да ли је преминуо на мјесту догађаја или након што му је указана медицинска помоћ.
За сада нема ни додатних информација о стању крста нити о начину на који је био постављен на зид цркве.
У посмртној поруци, коју је потписао надбискуп, кардинал Луис Херардо Кабрера Ерера, наведено је да је отац Санчес Молинари „отишао у Очев дом како би уживао у Његовом присуству и слави“.
Надбискупија је изразила саосјећање са редемптористичком заједницом, породицом, родбином и пријатељима преминулог свештеника, те се придружила молитвама за вјечни покој његове душе.
Патрисио Санчес Молинари био је члан Конгрегације Пресветог Откупитеља, познате и као редемптористи. Овај католички ред основао је 1732. године Свети Алфонс Марија де Лигуори.
Црква у којој је свештеник служио посвећена је Госпи од Непрестане Помоћи, чије је поштовање посебно повезано са редемптористима. Папа Пије IX повјерио им је 1866. године на чување оригиналну икону Госпе од Непрестане Помоћи, која се налази у римској цркви Светог Алфонса.
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