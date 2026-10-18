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Послао АИ да му среди посао, па зажалио: Два бота направила хаос на разговору за посао

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18.10.2026 15:18

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Човјек отишао на разговор за посао, а онда су два АИ бота преузела ствар у своје руке
Фото: Instagram/printscreen

Сатирични инфлуенсер Грејем Зип је у новом видеу супротставио своју вјештачку интелигенцију, названу Виктор, четботу компаније која тражи радника, што је резултирало апсурдним хаосом.

Све чешћа употреба вјештачке интелигенције у првим круговима селекције кандидата изазива фрустрацију код људи који траже посао, а Зипов експеримент приказује једну од могућих крајности таквог приступа.

Преговори два бота

Након што је Зип препустио ријеч свом АИ асистенту, Виктор је започео разговор.

„Пете, драго ми је што смо се упознали. Обојица смо узбуђени због позиције координатора маркетинга у компанији Brightwell Home. Грејем је права маркетиншка звијезда и једва чекам да објасним зашто је он савршен избор за ваш тим“, рекао је.

АИ представник компаније одговорио је: „Драго ми је што вас видим. Викторе, звучите врло импресивно и чини се да је с вама једноставно сарађивати.“

Власник морао да интервенише

Грејем је у једном тренутку морао да прекине разговор и исправи свог АИ асистента. Објаснио је Виктору да је „мало превише љубазан“ и појаснио да је он координатор маркетинга, а не менаџер који води тим.

Разговор је постао конфузан јер су два АИ модела непрестано упадала један другом у ријеч, па је Грејем затражио кратку паузу како би се консултовао са својим асистентом.

„Слушај, свиђа ми се како радиш“, рекао је Грејем.

„Представљаш ме у одличном свјетлу, али мислим да мало претјерујеш. Можеш мало да уљепшаш причу о мом искуству, рецимо за десет одсто, али тренутно једноставно измишљаш ствари које нису истините“, додао је.

Преговори о плати измакли контроли

Ствари су додатно ескалирале када је Виктор покушао да договори посао за ниску плату. Тврдио је да је Грејем спреман да ради за само 60.000 долара годишње.

„Чекај мало. Стани. Немојмо договарати даље кораке с платом од 60.000 долара. Пете! Пете!“, фрустрирано је добацио Грејем.

Пред крај видеа, Зип накратко напушта просторију и оставља два АИ модела да сами преговарају о његовој плати. Када се вратио, АИ представник послодавца рекао му је:

„Настављамо с распоном од 85.000 до 95.000 долара годишње“, што је Грејема згрозило.

Иако је видео замишљен као забаван, он уједно представља сатиру на могући сценарио блиске будућности у којој ће четботови преговарати о пословима у име људи.

(Kурир)

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Тагови :

АИ центар

Робот

Ботови

разговор

посао

Вјештачка интелигенција

видео снимак

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