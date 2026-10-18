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Фокина подигао пехар у Шангају и помогао Ђоковићу

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18.10.2026 16:31

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Шпанац Алехандро Давидович Фокина држи шампионски трофеј након побједе у финалу мушког појединачног такмичења против Шпанца Рафаела Жодара на тениском турниру Шангај Мастерс у Шангају, Кина, у недјељу, 18. октобра 2026. године.
Фото: Tanjug/AP/Andy Wong

Алехандро Давидович Фокина освојио је мастерс у Шангају побједом против сународника из Шпаније Рафаела Ходара резултатом 2:1.

Било је ово шпанско финале након што су главни фаворити турнира испали у раној фази попут Новака Ђоковића и Карлоса Алкараза, а затим су турнир напустили и Александар Зверев и Данил Медведев.

Фокини је ово друго мастерс финале и прва титула на турниру из серије 1.000.

Прво сет је Фокина препустио сународнику. Ходар је дјеловао доминантно на терену и славио у првом сету са 6:1.

Ипак, велика промјена у остатку. У другом сету борба на обје стране и коначна одлука у тај-брејку који добија Фокина са 7:5.

Трећи и одлучујући сет поново припада Фокини који уз брејк слави са 6:4.

Овом побједом Фокина је помогао и српском тенисеру Новаку Ђоковићу. Да је Рафаел Ходар, Новак Ђоковић би са 11. позиције на АТП табели заостајао више од 600 бодова за Шпанцем, што би му отежало трку за завршни турнир у Торину.

Разлику ће Ђоковић покушати да смањи на наредна два турнира који се играју у Базелу и Паризу.

Завршни мастерс у Торину одржава се од 15. до 22 новембра, а Новака би на турнир директно одвеле освојене титуле на предстојећа два такмичења.

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Тагови :

Алехандро Давидович Фокин

тенис

Шангај

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