Фокина подигао пехар у Шангају и помогао Ђоковићу

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Алехандро Давидович Фокина освојио је мастерс у Шангају побједом против сународника из Шпаније Рафаела Ходара резултатом 2:1.
Било је ово шпанско финале након што су главни фаворити турнира испали у раној фази попут Новака Ђоковића и Карлоса Алкараза, а затим су турнир напустили и Александар Зверев и Данил Медведев.
Фокини је ово друго мастерс финале и прва титула на турниру из серије 1.000.
Прво сет је Фокина препустио сународнику. Ходар је дјеловао доминантно на терену и славио у првом сету са 6:1.
Ипак, велика промјена у остатку. У другом сету борба на обје стране и коначна одлука у тај-брејку који добија Фокина са 7:5.
Трећи и одлучујући сет поново припада Фокини који уз брејк слави са 6:4.
Овом побједом Фокина је помогао и српском тенисеру Новаку Ђоковићу. Да је Рафаел Ходар, Новак Ђоковић би са 11. позиције на АТП табели заостајао више од 600 бодова за Шпанцем, што би му отежало трку за завршни турнир у Торину.
Разлику ће Ђоковић покушати да смањи на наредна два турнира који се играју у Базелу и Паризу.
Завршни мастерс у Торину одржава се од 15. до 22 новембра, а Новака би на турнир директно одвеле освојене титуле на предстојећа два такмичења.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
16
59
16
51
16
50
16
32
16
31
Тренутно на програму