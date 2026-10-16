Новак Ђоковић се послије 15 година враћа у град Роџера Федерера!

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Новак Ђоковић, најбољи тенисер свих времена, играће на турниру у Базелу где није играо пуних 15 година.
Прије мастерса у Паризу Новак Ђоковић одлучио је да у календар дода још један турнир и то из серије 500.
Српски ас играће у Базелу гдје је посљедњи пут играо 2011. године када је стигао до четвртфинала. Годину дана прије тога Ђоковића је у финалу савладао Роџер Федерер, а 2009. године српски ас је у борби за титулу савладао управо прослављеног Швајцарца.
Турнир у Базелу на програму је од 24. октобра до 1. новембра.
На турниру ће, између осталих, учествовати и Бен Шелтон, Феликс Оже-Алијасим, Тејлор Фриц и прошлогодишњи шампион Жоао Фонсека, што значи да Новака чека тежак посао. Олакшавајућа околност за најбољег свих времена је повлачење Карлоса Алкараса који је одлучио да ипак игра у Бечу.
Ђоковићева одлука о одласку у Базел је изненадна, међутим ово је само још један корак ка освајању бодова за Завршни мастерс у Торину, а уједно је и показатељ колика је Новакова жеља да се избори за мјесто међу осморицом најбољих.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
21
52
21
48
21
45
21
40
21
34
Тренутно на програму