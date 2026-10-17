Шок у Шангају: Зверев остао без финала

Аутор:АТВ редакција
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Александар Зверев поражен је у полуфиналу Шангаја од Алехандра Давидовича Фокине са 2:1 у сетовима.
Зверев је славио у првом сету након 43 минута игре, али од почетка није било лако играти против Шпанца. Тек у финишу сета, Зверев прави одлучујући брејк и слави са 7:5.
Давидович Фокина, 26. играч на АТП листи, у наредна два сета сломио је носиоца турнира. Прво је у другом сету славио са 6:4, а у посљедњем сету са 6:3.
Он ће у финалу играти против бољег из дуела Ходар-Медведев.
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