Брајтон петардом декласирао Кристал палас

Аутор:АТВ редакција
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Фудбалери Брајтона убједљиво су савладали Кристал палас резултатом 5:0, а питање побједника практично је било ријешено већ након првих десет минута утакмице.
Домаћин је повео у четвртом минуту, када је Џејди Канво, након центаршута из слободног ударца, неспретно захватио лопту главом и послао је у сопствену мрежу.
Само три минута касније Дијего Гомез је сјајним ударцем из даљине удвостручио предност Брајтона, да би у десетом минуту Јасин Ајари повисио на 3:0. Његов ударац закачио је једног противничког играча и промијенио смјер, па голман Валтер Бенитез није имао шансе да интервенише.
Брајтон је и у наставку првог полувремена био опаснији. Добре прилике имали су Ајари и Ферди Кадиоглу, али је Бенитез својим одбранама спријечио још убједљивије вођство домаћина.
Већ у четвртом минуту наставка Брајтон је стигао до четвртог поготка. Послије блокираног ударца Ајарија, лопта је дошла до Харалампоса Костуласа, који је из близине погодио доњи лијеви угао.
Кристал палас је у другом полувремену имао двије велике прилике да ублажи пораз. Жан-Филип Матета је у 63. минуту погодио пречку, док је Џеферсон Лерма у 74. минуту, након корнера, главом погодио стативу.
Коначан резултат поставио је Џек Хиншелвуд у 84. минуту. Претходно је голман гостију одбранио ударац главом Луке Вушковића, али се лопта одбила до Хиншелвуда, који ју је послао под пречку за 5:0.
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До краја сусрета није било нових погодака, па је Брајтон уписао убједљиву побједу, док је Кристал палас терен напустио са пет примљених голова.
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