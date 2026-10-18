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Брајтон петардом декласирао Кристал палас

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18.10.2026 17:12

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Брајтонов Дијего Гомез, у центру, слави гол током утакмице енглеске Премијер лиге између Брајтона и Хоув Албиона и Кристал Паласа у Брајтону, Енглеска, у недјељу, 18. октобра 2026. године.
Фото: Tanjug/AP/PA/Gareth Fuller/

Фудбалери Брајтона убједљиво су савладали Кристал палас резултатом 5:0, а питање побједника практично је било ријешено већ након првих десет минута утакмице.

Домаћин је повео у четвртом минуту, када је Џејди Канво, након центаршута из слободног ударца, неспретно захватио лопту главом и послао је у сопствену мрежу.

Само три минута касније Дијего Гомез је сјајним ударцем из даљине удвостручио предност Брајтона, да би у десетом минуту Јасин Ајари повисио на 3:0. Његов ударац закачио је једног противничког играча и промијенио смјер, па голман Валтер Бенитез није имао шансе да интервенише.

Брајтон је и у наставку првог полувремена био опаснији. Добре прилике имали су Ајари и Ферди Кадиоглу, али је Бенитез својим одбранама спријечио још убједљивије вођство домаћина.

Већ у четвртом минуту наставка Брајтон је стигао до четвртог поготка. Послије блокираног ударца Ајарија, лопта је дошла до Харалампоса Костуласа, који је из близине погодио доњи лијеви угао.

Харалампос Костулас прославља погодак
Харалампос Костулас прославља погодак
Tanjug/AP/PA/Annabel Lee-Ellis

Кристал палас је у другом полувремену имао двије велике прилике да ублажи пораз. Жан-Филип Матета је у 63. минуту погодио пречку, док је Џеферсон Лерма у 74. минуту, након корнера, главом погодио стативу.

Коначан резултат поставио је Џек Хиншелвуд у 84. минуту. Претходно је голман гостију одбранио ударац главом Луке Вушковића, али се лопта одбила до Хиншелвуда, који ју је послао под пречку за 5:0.

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До краја сусрета није било нових погодака, па је Брајтон уписао убједљиву побједу, док је Кристал палас терен напустио са пет примљених голова.

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Тагови :

Фудбал

Премијер лига Енглеске

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Кристал Палас

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