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Процуриле снимке: Звијезде Реала у центру скандала након приватне забаве у Мадриду

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18.10.2026 09:02

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Процуриле снимке: Звијезде Реала у центру скандала након приватне забаве у Мадриду
Фото: Tanjug / AP / Bernat Armangue

Фудбалери Реал Мадрида поново су се нашли у центру медијске пажње, али овога пута због дешавања ван терена.

Наиме, док одрађује суспензију од четири утакмице, али и трпи жестоке критике навијача, Винисијус Жуниор нашао се у жижи јавности након што су у јавност процурили снимци са приватне забаве одржане 15. октобра у његовој вили у Мадриду.

Детаље о овом догађају први је објавио бразилски портал „ЛеоДијас“, ослањајући се на објаве дјевојака које су присуствовале забави, а вијест су убрзо пренијели водећи јужноамерички и европски медији.

Према наводима, међу званицама су се нашли и Винисијусови саиграчи Џуд Белингем, Едуардо Камавинга и Дин Хејсен, што је изазвало праву буру реакција и негодовања међу навијачима Реала.

Посебну пажњу привукао је енглески репрезентативац Џуд Белингем. Иако медијски извјештаји наводе да је забаву напустио знатно прије осталих, убрзо су се појавиле спекулације и оптужбе да је био невјеран својој партнерки Ешлин Кастро.

Додатно уље на ватру долили су снимци који круже друштвеним мрежама, а на којима се виде дјевојке испред Винисијусове куће и у близини луксузних аутомобила повезаних са бразилским фудбалером.

Сумње јавности додатно је подгријала чињеница да је једна од присутних дјевојака у својим објавама директно означила званичне профиле Винисијуса и Белингема.

Остаје да се види да ли ће се актери ове приче огласити и демантовати наводе или ће све остати на нивоу жуте штампе.

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Тагови :

Реал Мадрид

Винисијус Жуниор

Фудбал

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