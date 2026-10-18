Процуриле снимке: Звијезде Реала у центру скандала након приватне забаве у Мадриду

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Фудбалери Реал Мадрида поново су се нашли у центру медијске пажње, али овога пута због дешавања ван терена.
Наиме, док одрађује суспензију од четири утакмице, али и трпи жестоке критике навијача, Винисијус Жуниор нашао се у жижи јавности након што су у јавност процурили снимци са приватне забаве одржане 15. октобра у његовој вили у Мадриду.
Детаље о овом догађају први је објавио бразилски портал „ЛеоДијас“, ослањајући се на објаве дјевојака које су присуствовале забави, а вијест су убрзо пренијели водећи јужноамерички и европски медији.
According to rumors by @euleodias, Vinicius Jr reportedly threw a party last night and invited several women to the event.
Jude Bellingham was reportedly in attendance but didn't stay until the end of the party. It is alleged that Jude was kissing
a woman who is not his girlfriend, Ashlyn Castro at the party. 👀🫣
Video as the women left the party below 👇🏿 https://t.co/yZ9S9oS5Od— The ANF Club ⚽️ (@adjorNfriends) October 17, 2026
Према наводима, међу званицама су се нашли и Винисијусови саиграчи Џуд Белингем, Едуардо Камавинга и Дин Хејсен, што је изазвало праву буру реакција и негодовања међу навијачима Реала.
Посебну пажњу привукао је енглески репрезентативац Џуд Белингем. Иако медијски извјештаји наводе да је забаву напустио знатно прије осталих, убрзо су се појавиле спекулације и оптужбе да је био невјеран својој партнерки Ешлин Кастро.
Додатно уље на ватру долили су снимци који круже друштвеним мрежама, а на којима се виде дјевојке испред Винисијусове куће и у близини луксузних аутомобила повезаних са бразилским фудбалером.
Сумње јавности додатно је подгријала чињеница да је једна од присутних дјевојака у својим објавама директно означила званичне профиле Винисијуса и Белингема.
Остаје да се види да ли ће се актери ове приче огласити и демантовати наводе или ће све остати на нивоу жуте штампе.
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