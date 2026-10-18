"Да је Радован Караџић то урадио, не би био члан": Бодирога о "прочишћавању СДС-а" и Петровићу

Аутор:АТВ редакција
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Не смирују се страсти у СДС-у око искључења Љубише Петровића из ове странке. Опет се огласио Огњен Бодирога, те детаљно објаснио што је градоначелник Бијељине.
"Ко прекрши члан 13. Статута Српске демократске странке, аутоматски престаје да буде члан СДС-а. О томе нема расправе (видјети слику на крају текста, члан 13, тачка 3).
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"Замислите колико неко мора бити политички неодговоран да јавно подржава кандидата друге политичке странке за инокосну функцију, а затим покушава да оправда такав поступак. Замислите колико неко мора бити политички неодговоран да на локалним изборима 2024. године у Лопарама подржи противкандидата Раде Савића, кандидата СДС-а, и тиме стане на страну политичког противника сопствене странке. Управо то је учинио Љубиша Петровић, а сада покушава да оправда такав поступак", рекао је Бодирога и додао:
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Дакле, ко год прекрши члан 13. Статута, није више члан Српске демократске странке па макар то био и Радован Караџић.
Најгоре од свега јесте то што такво понашање бране људи који су ишли на фешту код Ненада Нешића након његовог изласка из затвора. И то довољно говори о њиховим политичким принципима и досљедности.
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Као што сам и најавио, процес прочишћавања СДС-а је почео и неће се зауставити. То вам гарантујем.
Сва остала пискарања преко лажних профила или од људи који то из неког разлога морају да раде представљају само трошење енергије. Љубиша и њему слични завршили су са Српском демократском странком, и то не кажем ја него Статут Српске демократске странке!"
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