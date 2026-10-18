Додик: Само Вучић осигурава континуитет чувања мира и стабилности

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Милорад Додик рекао је данас да вјерује да ће грађани Републике Српске са бирачким правом у Србији гласати за листу окупљену око Александра Вучића, јер само континуитет који осигурава Вучић даје спокој да ће бити настављена борба да се очувају мир и стабилност у региону.
Додик је истакао да је очување мира велико умијеће, а да народ у Републици Српској види опасност и за Србију и за Републику Српску.
"Не могу ни да размишљам о томе да буде нека друга опција, јер би била граница на Дрини, а Вучићеви противници причају да смо ми прљави и зли", изјавио је Додик за ТВ Прва.
Коментаришући транспарент на скупу Студентске листе у Новом Пазару на којем је било написано да је Сребреница геноцид и то што Студентска листа није одговорила на захтјев студената из Српске да се изјасне о том питању, Додик је рекао да се то неће ни десити зато што, како је објаснио, отприлике сви тако мисле.
"Ми смо створени прије било каквог сукоба. Али, намеће се питање ко нама овдје у Србији васпитава дјецу. Многи људи из Републике Српске кажу да никада овдје не би уписали дијете на факултет да их уче професори попут Јове Бакића", рекао је Додик.
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Он је додао да је његова сарадња са Вучићем била одлична и да Вучић Српској никада није наметао ставове и њене представнике тјерао да раде нешто мимо своје воље, већ им је увијек говорио да ће бити уз њих.
"Вучић је један од највреднијих и најпреданијих људи које знам", истакао је Додик.
Додик је рекао да је скуп "Уједињене Србије" у Новом Саду, којем је присуствовао, био импресиван и да је видио расположење које обећава.
"Видио сам расположење да се Србија брани од неких изврнутих опција. /Премијер Словачке/ Роберт Фицо је имао одличан говор, а говорио је на српском, што је било симпатично. Рекао је битне ствари о значају Вучића и одбрани Србије и њеног суверенитета. Фицо се, као и Вучић, бори за суверенитет државе, прилагођавајући понашање сваком датом тренутку", навео је Додик, преноси Срна.
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