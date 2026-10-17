Додик показао како одржава кондицију па поручио: Најбоље тек долази!

Аутор:АТВ редакција
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Лидер СНСД-а Милорад Додик дан проводи у природи, а том приликом одлучио је пратиоцима на друштвеним мрежама показати како одржава кондицију.
"Ваља задржати добру кондицију из кампање.Најбоље тек долази!" поручио је Додик на Иксу
Ваља задржати добру кондицију из кампање.
Најбоље тек долази! https://t.co/I4PThyH1I0— Милорад Додик (@MiloradDodik) October 17, 2026
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