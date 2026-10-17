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Додик показао како одржава кондицију па поручио: Најбоље тек долази!

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17.10.2026 14:30

Коментари:

3
Милорад Додик вјежба у природи
Фото: X/Milorad Dodik

Лидер СНСД-а Милорад Додик дан проводи у природи, а том приликом одлучио је пратиоцима на друштвеним мрежама показати како одржава кондицију.

"Ваља задржати добру кондицију из кампање.Најбоље тек долази!" поручио је Додик на Иксу

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Тагови :

Милорад Додик

Вјежбе

природа

СНСД

порука

Коментари (3)

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