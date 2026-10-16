Апел грађанима да потпишу уговоре, струја се за сада искључује неплатишама

Аутор:Зорица Петковић
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Непровјерена а испоставило се и нетачна информација, која се проширила друштвеним мрежама да ће због непотписаних уговора многи остати у мраку, изазвала је праву пометњу. Бањалучани су направили гужву дан- два у услужном центру Електропривреде Српске. Данас потпуно другачија слика.
Тек понеко дође да потпише уговор о потпуном снабдијевању електричном енергијом. Међу њима је и Жељко Стевановић.
"Било је прво промјена с једног имена на друго, затим потписивање уговора. Процедура је трајала кратко неких 10-15 минута укупно. Мислим неких 10-15 минута није пуно нека дође да потпише“, рекао је Жељко Стевановић, Бања Лука.
Већ пет година уз рачуне за утрошену електричну енергију позивамо грађане да се одазову позиву и да дођу да потпишу уговоре. Међутим није истина да је ико због тога искључен. Искључују се искључиво они који нису платили три рачуна, објашњава нам координатор услужних центара јавног снабдијевања за подручје Крајине. Није каже, задовољна тренутном динамиком потписаних уговора.
„Подручје Крајине, гдје сам ја координатор је процентуално најмање потписано уговора, јер имамо пет оперативних подручја то су ОДС Бијељина, ОДС Пале, ОДС Херцеговина, ОДС Добој, ми смо ОДС Крајина . Наше подручје има најмање обновљених односно потписаних уговора о снабдијевању електричном енергијом", рекла је Данијела Лешчен , координатор услужних центара јавног снабдијевања за подручје Крајине.
До сада је у Српској уговоре потписало око 72% грађана, али тврде и из сједишта Електропривреде никоме до сада због непотписивања, није искључена струја.
"Електропривреда Српске таквог купца до сада није ниједног искључила који није потписао уговор то је сада тренутно политика што не значи да се у некој будућности неће промијенити та политика. Ми немамо право јер ми немамо право да снабдијевамо потрошаче електричном енергијом који нису потписали уговор . који није потписао уговор", рекао је Зоран Вуковић, извршни директор за снабдијевање у МХ „Електропривреда Републике Српске“, Требиње.
Уговор може потписати само лице на којем се води бројило. У случају смрти насљедници су дужни да што прије пребаце рачуне на своје име. Из Електропривреде Српске још једном позивају оне који то још нису учинили да што прије изврше своју законску обавезу и потпишу уговор. Када се једном потпише то је трајан документ.
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