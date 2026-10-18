Кинески научници развили ефикасније врсте пестицида

Аутор:АТВ редакција
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Кинески научници са Института за физичке науке у Хефеју нуде ново рјешење за један од највећих проблема пољопривреде - пестициде који ефикасније дјелују на листове усјева.
Студија је инспирисана ситним структурама налик длачицама које помажу бактеријама да се прилијепе за људска цријева.
Опонашајући овај природни трик адхезије, истраживачи су направили наночестице силицијум диоксида са храпавом површином које се много боље држе за површине листова од конвенционалних формулација.
Тиме се потенцијално смањује отпад пестицида и потреба за поновним прскањем усјева, преноси агенција Синхуа.
Према истраживачима, конвенционално прскање пестицидима је изузетно неефикасно. Површине листова прекривене су воштаним, водоодбојним слојем који узрокује да се капљице спреја одбијају.
Киша спира оно што падне на земљу, док сунчева свјетлост и испаравање разграђују активне састојке.
Претходне студије показале су да чак 90 процената пестицида никада не може да достигне свој циљ, што приморава пољопривреднике да прскају изнова и изнова. То повећава трошкове и погоршава загађење и еколошку штету.
Истраживачки тим окренуо се бактеријама за одговор. Одређене цријевне бактерије имају ситне дијелове сличне длачицама који се називају пилуси, преноси Срна.
Занимљивости
На овој фарми нема пестицида и ђубрива, штеточине одбијају звуком
Ови пилуси функционишу као мале кукице. Хватају се за површине тако да бактерије не буду испране.
Истраживачи су копирали ову идеју, направили ситне шупље честице силицијум диоксида и прекрили њихове површине малим шиљцима. Затим су те честице напунили имидаклопридом, уобичајеним инсектицидом. Резултат је ефикасније дјеловање и боља заштита усјева.
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