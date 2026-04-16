Како најбоље уклонити пестициде са воћа и поврћа

Кад донесемо пуне кесе са пијаце, обично мислимо да је довољно потопити све у воду са мало соде бикарбоне.
Ипак, ако желите да на прави начин уклоните пестициде, сода вам ту неће много помоћи.
Минић: Расте свијест грађана и привредника о значају осигурања
Оно чиме се данас прскају и воће и поврће направљено је да преживи кишу, па је логично да ни обична вода у судопери не може ништа. Сода бикарбона скине прашину, али не допире до отрова који су ушли дубље у кору или се завукли у листове поврћа.
Многи вјерују да је сода бикарбона рјешење за све, али истина је мало другачија. Већина отрова којима се прска храна има масну базу. Произвођачи то раде намјерно да би хемија што дуже остала на плоду, чак и након пљускова на њиви.
Сода једноставно нема ту снагу да разбије слој воска и масноће под којим се крију отрови. Док ви мислите да је поврће чисто јер блиста, оно је заправо само исполирано, а хемија је и даље ту. Такође, предуго држање намирница у соди само их чини гњецавим.
Ухапшен Бањалучанин због провале у приватну кућу
Да бисте стварно могли да уклоните пестициде са онога што дајете породици, треба вам нешто што стварно нагриза ту масноћу. Најбоља ствар коју можете да урадите је да користите обично бијело сирће. Киселина из сирћета много боље разграђује љепљиви слој који чува пестициде на поврћу и воћу.
1. Направите смјесу: На једну чашу сирћета иду три чаше воде. То скида све, а храна послије нема оштар мирис.
Стевандић разговарао са студентима Правног факултета
2. Пустите да одстоји: Не брзајте. Поврће попут броколија, карфиола или паприке треба да остане у води бар 15 минута. Тек тада киселина ради свој посао.
3. Испирање: Кад извадите намирнице, протрљајте их рукама под јаким млазом воде. То је једини начин да сперете оно што је сирће начело.
4. Посебна пажња за лиснато поврће: Код салате и купуса је најгоре. Увијек скините и баците она прва два листа, јер су они покупили највише прскања. Остатак перите лист по лист, никако цијелу главицу.
Ако желите потпуно да уклоните пестициде, код неких плодова је љуштење једини сигуран начин да избјегнете хемију. Ево шта је боље ољуштити него прати:
Јабуке
Скоро увијек су премазане воском да би трајале мјесецима. Ту прање ријетко помаже, боље је скинути кору.
Малољетник (15) покушао фалсификованим новчаницама да плати храну
Брескве
Њихова кожица и длачице су магнет за отрове. Ако нису домаће, немојте ризиковати.
Коријенасто поврће
Шаргарепу, цвеклу и коријен целера увијек љуштите, без обзира на то колико сте их дуго држали у сирћету.
Ако немате времена за потапање цијеле судопере, направите домаћи спреј. Помијешајте чашу воде, двије кашике сирћета и кашику сока од лимуна. Попрскајте поврће, сачекајте минут и добро оперите. Лимунска киселина и сирће заједно раде бољи посао него било које средство из радње које често кошта превише.
Додик: Агенција формирана као доказ субјективитета Српске
Јасно је да не можемо скроз да очистимо храну ако је хемија ушла у њу док је расла, али овим методама избацујете огроман дио онога што не желите у свом тијелу. Треба вам само десет минута више у кухињи да бисте знали да сервирате здрав оброк, преноси Крстарица.
