Без хемије и спрејева: Једна ствар на чарапи најбоље тјера крпеље

АТВ
15.04.2026 13:56

Црвени крпељ на људској кожи.
Фото: Erik Karits/Pexels

Прољеће и боравак у природи имају своју лијепу страну, али и ону мање пријатну – крпеље! Ко је макар једном имао непријатно искуство, зна колико могу да покваре уживање у шетњи или раду у дворишту. Ипак, један једноставан трик против крпеља посљедњих дана изазвао је огромну пажњу на друштвеним мрежама јер ефикасно тјера крпеље.

Наиме, једна жена је показала како се снашла на крајње практичан начин. Умјесто скупих спрејева и хемијских средстава, посегнула је за нечим што сви имамо код куће – обичном љепљивом траком. Идеја је толико једноставна да се многи питају како је се раније нису сјетили.

Лопов

Хроника

Усред ноћи провалио у фирму и покрао рачунаре

Трик функционише тако што се трака (двострука самољепљива) обмота око доњег дијела ногавица или чарапа. На тај начин, крпељи који покушавају да се попну уз ногу једноставно остају залијепљени и не долазе у контакт са кожом.

Фотографија која кружи интернетом, на којој се види више крпеља залијепљених за траку, додатно је подгријала интересовање и увјерила многе да овај трик против крпеља заиста може да помогне. Људи су подијељени – док једни не могу да вјерују колико је метода ефикасна, други признају да ће је сигурно испробати већ при сљедећем изласку у природу.

Оно што овај трик који тјера крпеље издваја од осталих јесте његова практичност.

Не захтјева никакву посебну припрему, не кошта готово ништа и може се примјенити одмах. Посебно је користан за рад у башти, шетње кроз високу траву или излете ван града.

Скупштина града Бијељина

Градови и општине

Усвојен буџет Града Бијељина са амандманима подршке грађанима

Ипак, важно је нагласити да ниједна метода није стопостотна заштита. Уколико примјетите крпеља на кожи, потребно је реаговати брзо и правилно га уклонити, јер дужи боравак крпеља на кожи повећава ризик од инфекција.

Овај трик који тера крпеље је добра заштита, али не треба се ослонити само на њу. Обавезно прегледајте тијело након боравка напољу и носите одговарајућу гардеробу и уживање у природи биће много безбрижније.

(Крстарица)

Прочитајте више

Полиција Србија

Хроника

Маскирани нападачи брутално претукли тинејџере: Љекари им се боре за живот

3 ч

0
Акција ”Жетон”: Ухапшена група Бањалучана која је пустошила касе аутопраоница

Хроника

Акција ”Жетон”: Ухапшена група Бањалучана која је пустошила касе аутопраоница

3 ч

0
3 хороскопска знака неће знати гдје да ставе сав новац

Занимљивости

3 хороскопска знака неће знати гдје да ставе сав новац

3 ч

0
Сташа Кошарац

Економија

Кошарац: Русија одобрила увоз јабука и крушака из Републике Српске

3 ч

0

Више из рубрике

Орезивање биљке

Савјети

Април кључан за орезивање: Ове биљке ће вам захвалити богатим цвјетовима

7 ч

0
Враћате се да провјерите да ли је искључена пегла? Ова метода спас је од стреса

Савјети

Враћате се да провјерите да ли је искључена пегла? Ова метода спас је од стреса

20 ч

0
Црвене јагоде

Савјети

Како препознати домаће јагоде?

1 д

0
Офарбана васкршња јаја.

Савјети

Како искористити кувана јаја након Васкрса: Идеје за укусне оброке

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

16

32

Прслук за спасавање са Титаника иде на аукцију: На њему је 8 потписа преживјелих, а цијена оставља без даха

16

21

Маја Исовић Добријевић: Нису тачне тврдње Дринића, дјеца се не лијече преко СМС порука

16

16

Влада ФБиХ усвојила закључак: Задужују се 800 милиона евра на Лондонској берзи!

16

07

Лавров: Брисел и Лондон ометају нормализацију дипломатских односа Москве и Вашингтона

16

02

Комуникација китова уљешура има сличности са обрасцима људског говора

