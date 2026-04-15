Без хемије и спрејева: Једна ствар на чарапи најбоље тјера крпеље

Прољеће и боравак у природи имају своју лијепу страну, али и ону мање пријатну – крпеље! Ко је макар једном имао непријатно искуство, зна колико могу да покваре уживање у шетњи или раду у дворишту. Ипак, један једноставан трик против крпеља посљедњих дана изазвао је огромну пажњу на друштвеним мрежама јер ефикасно тјера крпеље.
Наиме, једна жена је показала како се снашла на крајње практичан начин. Умјесто скупих спрејева и хемијских средстава, посегнула је за нечим што сви имамо код куће – обичном љепљивом траком. Идеја је толико једноставна да се многи питају како је се раније нису сјетили.
Трик функционише тако што се трака (двострука самољепљива) обмота око доњег дијела ногавица или чарапа. На тај начин, крпељи који покушавају да се попну уз ногу једноставно остају залијепљени и не долазе у контакт са кожом.
Фотографија која кружи интернетом, на којој се види више крпеља залијепљених за траку, додатно је подгријала интересовање и увјерила многе да овај трик против крпеља заиста може да помогне. Људи су подијељени – док једни не могу да вјерују колико је метода ефикасна, други признају да ће је сигурно испробати већ при сљедећем изласку у природу.
Оно што овај трик који тјера крпеље издваја од осталих јесте његова практичност.
Не захтјева никакву посебну припрему, не кошта готово ништа и може се примјенити одмах. Посебно је користан за рад у башти, шетње кроз високу траву или излете ван града.
Ипак, важно је нагласити да ниједна метода није стопостотна заштита. Уколико примјетите крпеља на кожи, потребно је реаговати брзо и правилно га уклонити, јер дужи боравак крпеља на кожи повећава ризик од инфекција.
Овај трик који тера крпеље је добра заштита, али не треба се ослонити само на њу. Обавезно прегледајте тијело након боравка напољу и носите одговарајућу гардеробу и уживање у природи биће много безбрижније.
