Усвојен буџет Града Бијељина са амандманима подршке грађанима

Скупштина града Бијељина усвојила је буџет са амандманима који су усмјерени на директну подршку грађанима и стабилно функционисање свих градских система.
Усвајање буџета представља основни предуслов нормалног функционисања града и институција. Истовремено је указано на чињеницу да је буџет више од три мјесеца био задржан, иако је сагласност надлежног министарства добијена још крајем децембра. Због тога је град неоправдано функционисао у режиму привременог финансирања, што је успорило реализацију бројних важних пројеката.
Кроз амандманско дјеловање усвојене су измјене које су у директном интересу грађана. Посебан акценат стављен је на подршку пољопривреди, за коју је предвиђено око 4,5 милиона КМ, што представља највећи износ до сада. Поред тога, додатна средства усмјерена су на пројекте мјесних заједница, предшколско васпитање и образовање, социјалну и здравствену заштиту, спорт, као и подршку породицама.
Кошарац: Русија одобрила увоз јабука и крушака из Републике Српске
Када је ријеч о средствима за плате у Градској управи, обезбијеђена су средства за све систематизоване раднике и законом предвиђено повећање плата, уз јасан став да не може бити подршке било каквом легализовању незаконитих запошљавања.
Нажалост, сједницу је обиљежило и непримјерено понашање градоначелника, који је вријеђао одборнике и напустио сједницу прије њеног окончања. Овакво понашање је крајње неодговорно, посебно имајући у виду да је на дневном реду била најважнија тачка за функционисање града – буџет, који је претходно мјесецима био задржан без оправданог разлога.
