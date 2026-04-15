Паркирали гдје су стигли: Добојска полиција казнила 978 возача!

Извор:
АТВ
Коментари:0
Добојска полиција казнила је 978 возача због непрописног паркирања и заустављања возила!
Пријаве су писане у оквиру акције појачане контроле учесника у саобраћају, која је спроведена од 10. марта до 10. априла, са акцентом на контролу непрописног паркирања и заустављања.
”Санкционисано је укупно 978 учесника у саобраћају, од којих 684 због непрописног паркирања и заустављања на тротоарима и у пјешачким зонама. Због непрописног паркирања и заустављања на пјешачким прелазима, аутобуским стајалиштима и раскрсницама санкционисан је 281 учесника у саобраћају, док је 13 кажењено због паркирања на мјестима означеним за инвалиде”, саопштила је ПУ Добој.
Закон о основама безбједности саобраћаја на путевима у БиХ за ову врсту прекршаја предвиђене су казне од 40 КМ, па до 200 КМ у изузетним случајевима.
У полицији апелују на возаче да поштују саобраћајна правила и прописе, те да не паркирају возила на мјестима која нису предвиђена за ту намјену.
Хроника
3 ч0
Хроника
5 ч0
Хроника
5 ч0
Хроника
5 ч0
Најновије
Најчитаније
16
43
16
32
16
21
16
16
16
07
Тренутно на програму