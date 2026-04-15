Паркирали гдје су стигли: Добојска полиција казнила 978 возача!

Паркирали гдје су стигли: Добојска полиција казнила 978 возача!

Добојска полиција казнила је 978 возача због непрописног паркирања и заустављања возила!

Пријаве су писане у оквиру акције појачане контроле учесника у саобраћају, која је спроведена од 10. марта до 10. априла, са акцентом на контролу непрописног паркирања и заустављања.

”Санкционисано је укупно 978 учесника у саобраћају, од којих 684 због непрописног паркирања и заустављања на тротоарима и у пјешачким зонама. Због непрописног паркирања и заустављања на пјешачким прелазима, аутобуским стајалиштима и раскрсницама санкционисан је 281 учесника у саобраћају, док је 13 кажењено због паркирања на мјестима означеним за инвалиде”, саопштила је ПУ Добој.

Закон о основама безбједности саобраћаја на путевима у БиХ за ову врсту прекршаја предвиђене су казне од 40 КМ, па до 200 КМ у изузетним случајевима.

У полицији апелују на возаче да поштују саобраћајна правила и прописе, те да не паркирају возила на мјестима која нису предвиђена за ту намјену.

Више из рубрике

Радници са заштитном опремом раде на градилишту.

Хроника

Несрећа на градилишту: Мушкарац подлегао повредама након пада са 25 метара висине

3 ч

0
Талићу пет година затвора за брутално разбојништво у Градишци

Хроника

Талићу пет година затвора за брутално разбојништво у Градишци

5 ч

0
Дрога сакривена у хауби аудија А6

Хроника

Превозио дрогу у хауби аудија: Познат идентитет ухапшеног

5 ч

0
Ауто усмртило пјешака на тротоару у Котор Варошу

Хроника

Трагедија у Котор Варошу, жену ударио аутомобил на тротоару!

5 ч

0

