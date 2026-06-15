Ремонт ТС „Чађавица“ и три далековода у Бијељини

Радови на далеководима "Чађавица " и "Обарска" биће у термину од 8 до 16 часова и тада ће без електричне енергије бити око 1500 корисника у сљедећим насељеним мјестима: - Доња Чађавица, - Горња Чађавица, - Средњи Драгаљевац, - Горњи Драгаљевац, - Љељенча, - дио Велике Обарске (Буковица, Шубарићи и Табашница) и - дио Средње Чађавице (Жестик) .Корисници који се снабдијевају са далековода "Црњелово" и "Драгаљевац", због промјене уклопног стања електричну енергију неће имати од 8:00 до 9:00 и поподне од 15 до 16 часова.

Такође, у сриједу ће бити и годишњи ремонти сљедећих 10 kV далековода у Бијељини: - "Болница", - "Центар" и - "Економија"

У времену од 8 до 16 часова без електричне енергије биће око шест хиљада корисника у ширем центру града.

Детаљан списак насеља и улица, можете видјети на сајту „Електро-Бијељине“: www: elektrobijeljina.com