Ремонт ТС „Чађавица“ и три далековода у Бијељини

Аутор:АТВ
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Радници „Електро-Бијељине“ ће у сриједу 17. јуна 2026. године изводити радове на годишњем ремонту ТС 35/10 kV „Чађавица“ и припадајућим 10 kV далеководима.
Радови на далеководима "Чађавица " и "Обарска" биће у термину од 8 до 16 часова и тада ће без електричне енергије бити око 1500 корисника у сљедећим насељеним мјестима: - Доња Чађавица, - Горња Чађавица, - Средњи Драгаљевац, - Горњи Драгаљевац, - Љељенча, - дио Велике Обарске (Буковица, Шубарићи и Табашница) и - дио Средње Чађавице (Жестик) .Корисници који се снабдијевају са далековода "Црњелово" и "Драгаљевац", због промјене уклопног стања електричну енергију неће имати од 8:00 до 9:00 и поподне од 15 до 16 часова.
Такође, у сриједу ће бити и годишњи ремонти сљедећих 10 kV далековода у Бијељини: - "Болница", - "Центар" и - "Економија"
У времену од 8 до 16 часова без електричне енергије биће око шест хиљада корисника у ширем центру града.
Детаљан списак насеља и улица, можете видјети на сајту „Електро-Бијељине“: www: elektrobijeljina.com
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