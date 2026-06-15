Logo

Ремонт ТС „Чађавица“ и три далековода у Бијељини

Аутор:

АТВ
15.06.2026 12:02

Коментари:

0
ТС „Чађавица“
Фото: Ustupljena fotografija

Радници „Електро-Бијељине“ ће у сриједу 17. јуна 2026. године изводити радове на годишњем ремонту ТС 35/10 kV „Чађавица“ и припадајућим 10 kV далеководима.

Радови на далеководима "Чађавица " и "Обарска" биће у термину од 8 до 16 часова и тада ће без електричне енергије бити око 1500 корисника у сљедећим насељеним мјестима: - Доња Чађавица, - Горња Чађавица, - Средњи Драгаљевац, - Горњи Драгаљевац, - Љељенча, - дио Велике Обарске (Буковица, Шубарићи и Табашница) и - дио Средње Чађавице (Жестик) .Корисници који се снабдијевају са далековода "Црњелово" и "Драгаљевац", због промјене уклопног стања електричну енергију неће имати од 8:00 до 9:00 и поподне од 15 до 16 часова.

Такође, у сриједу ће бити и годишњи ремонти сљедећих 10 kV далековода у Бијељини: - "Болница", - "Центар" и - "Економија"

У времену од 8 до 16 часова без електричне енергије биће око шест хиљада корисника у ширем центру града.

Детаљан списак насеља и улица, можете видјети на сајту „Електро-Бијељине“: www: elektrobijeljina.com

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Електро-Бијељина

ремонт

ТС Чађавица

Коментари (0)

Прочитајте више

Електро Бијељина

Градови и општине

Екипе Електро Бијељине на терену: Снијег узроковао мање кварове

2 мј

0
Савић у Братунцу и Сребреници: Наставак инвестиција у електромрежу

Друштво

Савић у Братунцу и Сребреници: Наставак инвестиција у електромрежу

2 мј

0
Електро-Бијељина: Данас без струје потрошачи у Зворнику

Градови и општине

Електро-Бијељина: Данас без струје потрошачи у Зворнику

2 мј

0
Огласили се из Електро Бијељине: Неколико насеља ће остати без струје

Друштво

Огласили се из Електро Бијељине: Неколико насеља ће остати без струје

2 мј

0

Више из рубрике

Арсеновић: Градоначелник онемогућава рад одборницима

Градови и општине

Арсеновић: Градоначелник онемогућава рад одборницима

6 ч

0
Ријека Дрина

Градови и општине

Дрина годишње однесе неколико живота, апел за субвенцију карата за базен

21 ч

0
Моторијада Требиње 2026.

Градови и општине

Моторијада у Требињу окупила 5.000 бајкера

1 д

0
Фестивал кошарке Бијељина одржан турнир окупио 700 дјеце

Градови и општине

Фестивал кошарке окупио више од 700 дјечака и дјевојчица

1 д

0

  • Најновије

16

21

Велики пожар код Мостара: Ватра се ближи кућама

16

07

Прекинута сједница СО Модрича: Радуловић остао без већине, нема подршку ПДП-а

16

04

Трамп: Комерцијални бродови започели пловидбе кроз Ормуски мореуз

15

50

Шакира: Моји синови су рођени захваљујући пјесми 'Waka Waka'

15

48

Са тржишта БиХ повучена два модела заштитне обуће

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима