Екипе Електро Бијељине на терену: Снијег узроковао мање кварове

28.03.2026

11:54

Електро Бијељина
Фото: Електро Бијељина

Снијег који од јуче пада широм Републике Српске направио је проблеме у саобраћају, али и у снабдијевању електричном енергијом.

Тако је и на подручју које покрива Електро Бијељина гдје је забиљежен мањи број кварова.

Како су навели из овог предузећа кварови су се десили на електродустрибутивној мрежи на подручју Теренских јединица Власеница и Зворник.

"Екипе монтера су од јутрос на терену и раде на отклањању кварова", истичу из Електро Бијељине.

