Екипе Електро Бијељине на терену: Снијег узроковао мање кварове

Аутор:АТВ
28.03.2026
11:54
Снијег који од јуче пада широм Републике Српске направио је проблеме у саобраћају, али и у снабдијевању електричном енергијом.
Тако је и на подручју које покрива Електро Бијељина гдје је забиљежен мањи број кварова.
Како су навели из овог предузећа кварови су се десили на електродустрибутивној мрежи на подручју Теренских јединица Власеница и Зворник.
"Екипе монтера су од јутрос на терену и раде на отклањању кварова", истичу из Електро Бијељине.
