Приједор: Заплављено између 350 и 400 кућа и помоћних објеката

Процјењује се да је у Приједору заплављено између 350 и 400 кућа и помоћних објеката у насељима Врбице, Тополик, Рашковац, Пухарска и уз магистрални пут према Новом Граду, изјавио је шеф Одсјека за цивилну заштиту града Приједора Мирослав Крнета.
Он је навео да су обилне падавине проузроковале појаву бујичних вода које су подигле ниво Милошевице, Гомјенице и Сане.
"Синоћ се почело са пуњењем врећа у комуналном. Биће на одређеним пунктовима распоређене вреће. Градиће се такозвани зечији насип на подручју Гомјенице. Апелујем на грађане, који имају проблеме, да се обрате на број 121, гдје ће добити информације, а наш Оперативно-комуникациони центар ће прослиједити надлежним на даље дијеловање", рекао је Крнета новинарима у Приједору.
Он је додао да је на јутрошњој сједници Штаба за ванредне информације речено да је вода исправна за пиће.
"У прекиду је снабдијевање струјом, поготово на подручју Козаре, гдје је дошло и до затварања пута. Имамо проблема са струјом на подручју Хамбарина, Љубије, Јутрогоште, Горње Драготиње", навео је Крнета.
Према његовим ријечима, тренутни водостај ријеке Сане је 309 центиметара, Гомјенице 426 центиметара, узводно Сана уназад 24 сата није порасла више од 15 центиметара, док је на подручју Приједора порасла један метар.
"Ниво ријеке Сане у Санском Мосту није у толиком порасту који је забрињавајући. Нама је већи проблем сада ријека Гомјеница која расте. Отежано је одвијање саобраћаја у Рашковцу и Доњим Гаревцима", додао је Крнета, преноси "Срна".
Штаб за ванредне ситуације града Приједора прогласио је касно синоћ први степен приправности одбране од поплава, а Градска управа позвала грађане на додатни опрез, праћење званичних информација и, из предострожности, подизање вриједних ствари и намјештаја на више спратове или на сигурније локације, како би се умањиле евентуалне материјалне штете.
