Водостај нагло расте: Могуће изливање Милошевице у насељима у Приједору

АТВ

27.03.2026

22:37

Мјерење водостаја ријеке
Обилне падавине које су захватиле подручје града Приједора током послијеподневних часова, као и сњежне падавине које трају готово читав дан, довеле су до наглог пораста бујичних потока и значајног повећања водостаја ријеке Милошевице, саопштено је из Градске управе Приједор.

- У веома кратком временском периоду, ријека Милошевица достигла је висок ниво и тренутно пријети изливањем у насељима Врбица и Тополик. Додатне проблеме становништву причињава бујични водоток Пухарска, који је у порасту, али у овом тренутку не угрожава стамбене објекте - истиче се у саопштењу.

Додају да су све расположиве службе ангажоване на терену.

- Механизација је распоређена на критичним локацијама, док дежурне екипе непрекидно раде на јачању одбрамбених линија и заштити становништва и имовине у угроженим подручјима. Апелујемо на грађане наведених насеља да, из предострожности, подигну вриједне ствари и намјештај на више спратове или на сигурније локације, како би се умањиле евентуалне материјалне штете. Напомињемо да су ријеке Сана и Гомјеница у својим коритима и да у овом тренутку не постоји опасност од њиховог изливања - истиче се у саопштењу.

Кажу да надлежне службе непрекидно прате ситуацију на терену и и предузимају све неопходне мјере у циљу спречавања излијевања и заштите грађана.

- Градска управа Приједор ће благовремено обавјештавати јавност о даљем развоју ситуације. Такође, на више саобраћајница у граду је због излијевања воде на коловоз дошло до прекида саобраћаја те се грађанима упућује апел да без пријеке потребе возилима не излазе на улице - закључује се у саопштењу.

