Снијег направио проблем: Три далековода на подручју Новог Града без струје

27.03.2026
09:08
Коментари:1
Три далековода на подручју Новог Града јутрос су без напајања електричном енергијом, а снијега има на путевима у вишим предјелима.
Према подацима Центра за обавјештавање, без струје су далеководи Долина Јапре, Долина Војскове и Дубовик.
На подручју Новог Града пало је 50 литара кише у протекла 24 часа, а висина снијега је на мјерном мјесту три центиметра, док се у вишим предјелима задржава на коловозу.
Директор Комуналног предузећа "Комус" Зоран Мијатовић рекао је да у граду и приградским насељима нема потребе за ангажовањем зимске службе с обзиром на то да се снијег топи.
Из предузећа "Гачић интеркоп", задуженог за чишћење локалних категорисаних путева, потврђено је да су машине на терену.
