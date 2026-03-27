Снијег направио проблем: Три далековода на подручју Новог Града без струје

27.03.2026

09:08

Коментари:

1
Снијег направио проблем: Три далековода на подручју Новог Града без струје

Три далековода на подручју Новог Града јутрос су без напајања електричном енергијом, а снијега има на путевима у вишим предјелима.

Према подацима Центра за обавјештавање, без струје су далеководи Долина Јапре, Долина Војскове и Дубовик.

На подручју Новог Града пало је 50 литара кише у протекла 24 часа, а висина снијега је на мјерном мјесту три центиметра, док се у вишим предјелима задржава на коловозу.

Директор Комуналног предузећа "Комус" Зоран Мијатовић рекао је да у граду и приградским насељима нема потребе за ангажовањем зимске службе с обзиром на то да се снијег топи.

Из предузећа "Гачић интеркоп", задуженог за чишћење локалних категорисаних путева, потврђено је да су машине на терену.

