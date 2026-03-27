Зима се не предаје, драстична промјена времена: Бањалука под снијегом!

АТВ
27.03.2026
06:54
Бањалука је јутрос, 27. марта, осванула под снијегом, што је изненадило бројне грађане, иако су метеоролози претходних дана најављивали наглу времена.
Након периода изразито топлих дана, током ноћи је дошло до наглог пада температуре, праћеног кишом која је у прешла у снијег.
Бијели покривач задржао се на крововима, аутомобилима и зеленим површинама, док се на коловозима углавном мјешавина воде и снијега.
Осим снијега који и даље пада, грађанима додатне проблеме прави и вода која се задржава на тротоарима након што се снијег отопи.
Возачима се савјетује додатан опрез због клизавих коловоза и смањене видљивости, док пјешаци имају проблема са кретањем због мокрих тротоара.
Према прогнозама, нестабилно вријеме задржаће се и у наредним данима, уз смјену кише и снијега, те осјетно ниже температуре у односу на претходни период.
