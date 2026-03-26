Ужас у бањалучкој основној школи: Дјевојчица претукла вршњакињу, ученици све снимали

26.03.2026

13:18

Фото: Ало онлине

У Основној школи “Борисав Станковић” у Бањалуци у петак око 16 часова догодио се случај вршњачког насиља када је ученица деветог разреда физички напала дјевојчицу из другог одјељења.

Према доступним информацијама присутни ученици су све снимали мобилним телефонима, а видео инцидента брзо се проширио друштвеним мрежама.

Миладин Савић, директор школе, појаснио је за Алоонлине да су одмах по сазнању о догађају предузете све прописане мјере, те да су обавијештене надлежне институције.

“Одржана је сједница, ђаци се појединачно испитују, позвани су родитељи, а ученици су изречене одговарајуће мјере. Такође, обавијештена је полиција и Центар за социјални рад”, навео је Савић.

Како је истакао, цијели колектив школе дубоко је потресен овим догађајем, а у току су разговори са свим ученицима који су били присутни током инцидента.

“Страшно је, заиста страшно. Улазио сам у учионице, разговарао с дјецом, покушавао да схватим шта се десило. Вјерујте, сви смо под великим стресом”, истакао је директор.

Додао је и да овај случај није изолован инцидент, те да се слични инциденти дешавају све чешће у школама, због чега се на нивоу директора образовних установа разматрају додатне мјере.

“На сједницама актива директора већ се разматра и предлаже да се телефони забране или барем значајно ограниче у школама, управо због оваквих ситуација”, рекао је.

Према његовим ријечима, посебно забрињава све израженији мањак емпатије међу дјецом, што додатно отежава превенцију вршњачког насиља у школском окружењу.

