Зељковић за АТВ: Ни један регулациони план који не буде имао подршку мјештана неће проћи

АТВ

26.03.2026

10:40

Богољуб Зељковић
Фото: АТВ

Ни један регулациони план који не буде имао подршку мјештана неће проћи, рекао је Богољуб Зељковић одборник у Скупштини града Бањалука.

"Бањалуци је потребан један нови урбанистички план и он је у фази израде. Прошле године смо имали најаву начелника одјељења да ће урбанистички план да буде до краја децембра 2025. године. Урбанистичког плана још увијек нема. Бањалука данас користи урбанистички план из 1975. године, да би се Бањалука наставила развијати са смислом потребне су одређене смјернице", рекао је Богољуб Зељковић.

Зељковић појашњава да се прије сваке сједнице Скупштине града Бањалука подноси велики број захтијева за измјену регулационих планова.

"Ми у СНСД-у смо заузели јасан став и рекли смо да ћемо слушати глас мјештана као и да нити један регулациони план које буде имао подршку мјештана неће проћи. Досљедни смо иза те политике. Стали смо иза мјештана у Росуљама, мјештана Обилићево, на Старчевици. Тамо имате ситуацију гдје град или потенцијални инвеститори желе да "прекроје" већ постојеће насеље. Ставили смо јасно дознања граду да нема потребе да уопште расправљамо", рекао је Зељковић.

На јучерањој сједници Скупштине града Бањалука усвојени су одређени регулациони планови при чему су испоштоване одређене законске процедуре. Одређен број регулационих планова враћен како би се испоштовали захтјеви грађана, појашњава Зељковић.

Зељковић: Град да испуни обавезу и исплати спортским клубовима повећање буџета

"Када су нас из надлежног одјељења, који ради те измјене, упознали са тим да су испуњени сви захтјеви , није било више никакве основе да ми нешто одбијамо на Скупштини града", каже Зељковић.

Бањалука је некада била понос лијепог и чистог града. Долазак на чело Управе град Бањалука су показатељи у каквом је стању град, рекао је Зељковић.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

