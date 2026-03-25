Бурна расправа у Скупштини Града Бањалука

АТВ

АТВ

25.03.2026

20:06

Скупштина града Бања Лука
Фото: АТВ

Сједницу Скупштине Града Бањалука је обиљежила вишечасовна расправа прије усвајања дневног реда са 48 тачака.

Бурна расправа, као што се и очекивало јер на дневном реду доминирају тачке у вези са регулационим плановима, чак 21.

Градоначелник приоритетно под утиском посјете Енглеској, одушевљено је причао о градовима у којима високе зграде стоје једна уз другу.

"Ови наши стручњаци кажу Лондон је катастрофа, ови наши како би попљували Лондон. Ево од мене ћу уплатити 7, 8 дана у Лондон да се усликају поред тога, зграда предивна, старија и одмах наслоњен, мислим да је Цептер љепши", рекао је Драшко Станивуковић.

Далеко смо ми од Лондона, не само километарски, већ и урбанистички. Лијепо је путовати, дивити се, понешто и преписати, али реални проблеми су ту и на дугом штапу.

Одборници поручују да је велики проблем што је тренутно бањалучки урбанистички план условљен регулационим плановима. Зграде и бетонски блокови без инфраструктурних садржаја, паркинг мјеста и зелених површина неће имати њихову подршку.

"Питам се шта би било да је отишао у Дубаи, да ли би смо онда градили 50 спратова у центру Бањалуке", каже Дијана Јешић, одборник Народног фронта у Скупштини града Бањалука.

"Ми не можемо да прихватимо било који регулациони план без обзира био он добар или лош и још на све то велики број грађана има бројне примједбе на регулационе планове који ће се данас наћи на дневном реду", додала је.

"Измјена регулационих планова није у интересу грађана Бањалуке, није нешто што је у дугорочном интересу града Бањалуке, попуниће се каса, истина то су пројекти који доносе новац, али дугорочно гледајући то неће ићи у корист града Бањалуке", увјерен је Игор Мандић, одборник Листе за правду и ред у Скупштини града Бањалука.

На дневном реду се налази и тачка о уређењу нулте и прве зоне града, као и о рушењу напуштених објеката. Из градске управе траже подршку од одборника да град буде гарант Заводу за изградњу Бањалука.

"Која би исплатила несагласног акционара и добила могућност да исплати све друге мањинске акционаре била заиста значајна да би се ЗИБЛ вратио у руке града", рекла је Мирна Савић Бањац, градски менаџер.

Међу тачкама је приједлог одлуке о успостављању цивилне обуке младих на подручју града. У приједлогу је наведено да би млади од 18 до 25 година током обуке стицали теоријска и практична знања за реаговање у случају елементарних непогода и других ванредних ситуација.

