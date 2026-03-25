Правобранилаштво добило спор против Аутопревоза

АТВ

25.03.2026

15:24

Правобранилаштво Републике Српске је успјело у спору вриједном 32.378.800,00КМ, против тужиоца "Аутопревоз" а.д. Бањалука око земљишта у Бањалуци, што је потврђено пресудом Врховног суда Републике Српске.

Одлучујући по ревизији овај суд је у цјелости одбио тужбени захтјев и утврдио да је ништав упис права својине и посједа "Аутопревоза“ а.д. Бањалука на парцелама које обухватају парк са спомеником "Дванаест беба", дио Видовданске улице са припадајућим тротоарима и Музеј савремене умјетности Републике Српске.

"Такође, уважен је захтјев Правобранилаштва Републике Српске на основу којег је Град Бања Лука стекао право власништва на наведеним парцелама, а по основу претходног финансирања и изградње објеката комуналне јавне инфраструктуре", навели су из Правобранилаштва Српске.

Такође, врховни суд је става да предметно земљиште представља јавно добро којим управља Град Бањалука, те обавезао тужиоца да Граду надокнади трошкове парничног поступка у износу од 47.818,75 КМ.

