Колапс у Хрватској: Снијег затрпао ауто-пут, грађанима стигло упозорење

АТВ

АТВ

26.03.2026

07:42

Коментари: 0

0
Колапс у Хрватској: Снијег затрпао ауто-пут, грађанима стигло упозорење
Фото: screenshot / HAK

Хрватску је захватила велика промјена времена, у Горском котару и дијелу сјеверозападне Хрватске пада снијег, док у приобаљу дува јак вјетар.

Ауто-пут у Горском котару затрпао је снијег, па је на терен изашла зимска служба, а ХАК објавио посебна упозорења за возаче.

Грађанима је Цивилна заштита јутрос у шест часова послала поруку с позивом на опрез због обилног снега и с линком за праћење ситуације, преноси портал Индекс.

Зимски услови владају на појединим путевима у Горском котару и Лици. У приобаљу дува јак вјетар, због чега су на снази забране за поједине категорије возила. Обустављен је потпуно саобраћај за камионе с приколицама и шлепере.

Чишћење и посипање саобраћајница је у току на више дионица, а на појединим путевима вози се успорено због возила зимске службе.

Возачи су упозорен да воде рачуна да возе на безбједној удаљености и да не крећу на пут без зимске опреме.

Према прогнози, данас се у Хрватској очекује нестабилно, вјетровито и осјетно хладније вријеме, нарочито на копну. Како се наводи, биће претежно облачно, с повременом кишом и пљусковима с грмљавином, посебно на Јадрану се локално очекују обилне падавине. У унутрашњости ће киша местимично прелазити у суснежицу, а у горју и у снијег.

У Горској Хрватској очекује се дебљи снежни покривач, понегдје мећава и наноси. Дуваће умјерен и јак сјеверни и сјевероисточни вјетар, на ударе и олујан, на истоку и источни.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

