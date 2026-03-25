Преминуо чувени Ален Бибић

25.03.2026
Умро је Ален Бибић (52), цијењени хрватски винар из Пластова покрај Скрадина и власник винарије Бибић, објавили су хрватски медији.
По струци је био професор хрватског језика и књижевности, али животни пут одвео га је у винарство, којем се у потпуности посветио.
Потиче из старе винарске породице чија је традиција, према породичним записима и истраживањима, везана уз промински крај и сеже вијековима уназад, пише "Индекс".
Његова прича није била само прича о насљеђу, него прије свега о обнови, упорности и визији.
Након рата, са супругом Весном вратио се на девастирано породично имање и из готово разореног почетка кренуо градити оно што је постало једна од најугледнијих хрватских винских и гастрономских адреса.
Бибић је био посебно важан јер је међу првима показао да се од аутохтоних сорти скрадинског краја могу стварати вина свјетског ранга.
Управо је он дебит, некада често потцијењену сорту, вратио у средиште озбиљне винске приче и од ње направио заштитни знак своје винарије. Истовремено је рано отворио врата извозу и пласману на захтјевна страна тржишта, понајприје у САД, а његова вина с временом су завршила на винским картама бројних ресторана у Њујорку, Сан Францисцу и другим великим градовима.
Уз дебит, важан дио његова рада чиниле су и локалне црне сорте - плавина, бабић и ласин - од којих су настајала његова најпознатија црна вина и купаже, попут Бибић Рисерва. Експериментисао је и с интернационалним сортама, прије свега сyрахом, кабарне сувињоном и мерлоом, али увијек у односу на локални карактер и услове.
Осим пословног успјеха, Бибић се често описивао и као харизматична фигура, човјек снажне личности, чији је карактер био уткан у сваку боцу.
За себе је говорио да је романтик, што се видјело и у његовој филозофији винарства. Без обзира на технологију и трендове, стално се враћао исходишту, аутентичности и жељи да вино носи препознатљив печат краја из којег долази.
Ален Бибић био је један од најважнијих амбасадора хрватског вина у свијету. Његова вина, као и цијела прича породице Бибић, показали су да се из малог далматинског села може изградити име које препознају и цијене на глобалној сцени. И можда га најбоље описује оно што је сам наглашавао: његова вина не морају се свима свидјети, али их је тешко заборавити.
Од Алена Бибића се опростио познати истарски винар Бруно Трапан.
"Драги мој Брацко прерано си нас напустио. Хвала ти на сваком тренутку, на свакој секунди, на свему шта си ме учио. Чувај ме као и до сада!!! Волим те!!!", написао је Трапан.
Опроштајну поруку на друштвеним је мрежама објавио и кухар и власник ресторана Сол Мате Јанковић.
"Напустио нас је Ален Бибић. Био је велик, добар човјек и прави пријатељ који има посебно мјесто у мом срцу. Памтићу лијепе тренутке, пуно смијеха, дружења, доброг вина и топлине. Фалићеш ми Брацко", написао је Јанковић.
